Israël et la Russie s’affrontent au sujet de l’Ukraine (Consortium News)

Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Israël a refusé de se joindre à la guerre économique de l’Occident contre Moscou, maintenant une position neutre qui l’a positionné comme un intermédiaire possible pour mettre fin au conflit.

Mais tout cela semble avoir changé avec les remarques du ministre israélien des affaires étrangères dans un message Twitter dimanche, le jour où le massacre de Bucha a été révélé et avant qu’une enquête ne puisse être menée.

Le ministre des affaires étrangères Yair Lapid a écrit : « Il est impossible de rester indifférent face aux images horribles de la ville de Bucha, près de Kiev, après le départ de l’armée russe. Blesser intentionnellement une population civile est un crime de guerre et je le condamne fermement. »

L’ambassadeur d’Israël en Ukraine a également laissé entendre que la Russie avait commis un crime de guerre. « Profondément choqué par les photos de #Bucha. Le meurtre de civils est un crime de guerre et ne peut être justifié », a tweeté dimanche l’ambassadeur Michael Brodsky.

Plus tôt, le 13 mars, lors d’une visite en Roumanie, Lapid avait tweeté : « … comme la Roumanie, Israël condamne l’invasion russe en Ukraine. Elle est sans justification, et nous appelons la Russie à cesser ses tirs et ses attaques, et à résoudre ce conflit autour de la table des négociations. »

Un acte d’équilibre

Le ministère israélien des affaires étrangères a tenté de prendre ses distances avec les remarques de l’ambassadeur. Haaretz a rapporté : « A la question de savoir si la position officielle du ministère des Affaires étrangères était que la Russie avait commis des crimes de guerre en Ukraine, un porte-parole a répondu : ‘Non. C’est un tweet de l’ambassadeur concernant les photos. Il n’a pas accusé la Russie ».

Le Premier ministre Naftali Bennet, qui s’est rendu à Moscou le 5 mars pour rencontrer le président Vladimir Poutine (et a été condamné pour cela), n’a fait aucun commentaire sur l’incident de Bucha. Israël tente de maintenir un équilibre entre Moscou et Washington, qui ne peut se réjouir qu’Israël ne se joigne pas à la guerre économique. La Russie et Israël entretiennent depuis longtemps de bonnes relations, Moscou autorisant même Israël à effectuer des raids de bombardement sur la Syrie.

Mais ces années de bonne volonté ont été mises à mal par les remarques du ministre des affaires étrangères Lapid. Et maintenant, la Russie a riposté. Sergey Ivanov, chef du département de la diplomatie et du service consulaire de l’Académie diplomatique du ministère des affaires étrangères, a rédigé mercredi une critique cinglante d’Israël, publiée sur la page Telegram du ministère. Il ne ménage pas ses efforts, condamnant ouvertement Israël pour toute une série de péchés, notamment son traitement des Palestiniens.

Ivanov a écrit que de nombreux journalistes et analystes politiques occidentaux sont devenus par opportunisme des « experts de l’Ukraine » du jour au lendemain, tout comme les politiciens occidentaux, tels que Lapid, font des déclarations irréfléchies pour accroître leur popularité.

« Les politiciens sérieux, surtout à un niveau aussi élevé que le ministre Lapid, n’ont pas le droit de parler sans rien faire », a averti Ivanov. « Ils doivent être conscients des conséquences possibles de leurs propos, y compris en ce qui concerne les relations avec la Russie. » Il a écrit:

« Il est particulièrement regrettable que ces déclarations irréfléchies n’aient pas été faites par un responsable occidental (les Russes sont depuis longtemps immunisés contre ce qu’ils disent) mais par le ministre des Affaires étrangères d’Israël, un partenaire régional majeur avec lequel la Russie entretient depuis des décennies des relations multiples. En outre, ces déclarations pourraient saper la confiance en Israël en tant que pays qui a voulu servir de médiateur dans le règlement de la crise autour de l’Ukraine, ce qui ressort des actions du Premier ministre Naftali Bennett, telles que des appels au président Vladimir Poutine, une visite à Moscou et des contacts sur cette question avec les principaux acteurs. »

Le véritable point de vue de Moscou sur la Palestine

Ivanov a ensuite dénoncé le comportement injustifié d’Israël envers les Palestiniens, signalant qu’Israël a perdu tout droit de critiquer la Russie. Avec ses « colonies » et son occupation incessante, Israël n’a cessé de saper tout règlement de paix menant à une « solution à deux États », a écrit Ivanov. « Il est d’autant plus étrange d’entendre des déclarations anti-russes de la part du ministre des Affaires étrangères d’Israël – le pays qui a été largement responsable, pendant de nombreuses décennies, de l’échec à trouver une solution pacifique au conflit israélo-palestinien. C’est l’un des problèmes régionaux persistants qui continue à affecter la vie de millions de personnes et leur avenir, ainsi que la sécurité internationale », a-t-il déclaré.



M. Ivanov s’est ensuite attaqué à la politique d’Israël à l’égard du Liban :

« Israël n’est pas non plus en paix avec le Liban. Avec ce pays, il n’a pas réussi à régler des questions telles que leur frontière terrestre et maritime, le partage des ressources en eau et le rapatriement de plusieurs centaines de milliers de réfugiés palestiniens, qui ont trouvé refuge au Liban. Après la guerre meurtrière menée par Israël contre le Liban en 2006, les avions israéliens continuent leurs incursions régulières dans l’espace aérien de ce pays arabe, incursions qui violent de manière flagrante sa souveraineté et la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies. »

L’attaque russe contre la politique israélienne à Gaza est encore plus féroce :

« Même selon les organisations occidentales de défense des droits de l’homme, qui adoptent une position ouvertement biaisée sur la plupart des problèmes, en promouvant l’agenda anglo-saxon, les actions d’Israël rappellent le régime d’apartheid, qui a régné en Afrique du Sud jusqu’en 1994. Plus de 2,5 millions de Palestiniens vivant en Cisjordanie sont entassés dans des zones éparses et sont effectivement isolés les uns des autres par un système d’autoroutes. Les autorités israéliennes poursuivent une politique délibérée de confiscation des terres palestiniennes, ainsi que de démolition régulière des bâtiments palestiniens. La situation de la bande de Gaza mérite une attention particulière. C’est un exemple assez unique du point de vue historique, politique et démographique. En effet, 80 % des personnes vivant dans l’une des zones les plus densément peuplées du monde, où quelque 2 millions de personnes se partagent une superficie de 362 kilomètres carrés, s’y sont retrouvées contre leur gré. Ce sont des réfugiés chassés de leurs terres ancestrales. En fait, la plupart des personnes qui y vivent ont été contraintes de vivre dans des campements. Ils sont comme des prisonniers dans une immense prison à ciel ouvert, clôturée depuis de nombreuses années par l’impénétrable blocus maritime, aérien et terrestre presque complet d’Israël. »

Mettant plus directement en cause les relations entre Israël et la Russie, l’article poursuit en démasquant ce qui semble être les véritables sentiments de Moscou quant à l’autorisation donnée à Israël de bombarder la Syrie :

« Sous le prétexte d’assurer sa sécurité nationale, Israël effectue depuis plusieurs années des frappes aériennes sur des cibles en Syrie, ceci en plus des différends existants avec Damas. Ces actions violent de manière flagrante le droit international, bafouent la souveraineté de la Syrie et risquent de provoquer une nouvelle escalade de la confrontation dans la région. Elles ont fait à maintes reprises des victimes parmi les civils syriens, y compris des enfants, sans parler des dommages causés au potentiel de combat des forces armées syriennes et, par conséquent, à l’efficacité de leurs tentatives d’éliminer la présence terroriste sur le sol syrien. Les attaques de l’armée de l’air israélienne menacent directement le personnel militaire russe qui apporte son aide aux autorités syriennes légitimes dans leur lutte contre le terrorisme. Quinze officiers russes ont été tués dans une frappe aérienne sur une installation syrienne à Lattaquié le 17 septembre 2018. Israël croit à tort que cet incident a été oublié. Cependant, même après cette tragédie, à de multiples reprises, des pilotes israéliens en mission de combat dans l’espace aérien syrien et libanais ont utilisé des avions civils comme boucliers, les mettant ainsi en grand danger. Et une fois de plus, nous entendons les mêmes affirmations selon lesquelles les raids aériens visent à éradiquer les menaces pour la sécurité nationale d’Israël. »

L’article appelle Israël à examiner sa propre conduite avant de blâmer les autres.

« Revenons à la déclaration de Yair Lapid dans le contexte des récents événements autour de l’Ukraine, plus précisément que « la guerre n’est pas le moyen de résoudre les conflits. » Peut-être, dans ce cas, les dirigeants israéliens envisageront-ils d’entamer immédiatement des pourparlers avec la Palestine, afin de mettre en œuvre la solution à deux États proposée par l’ONU ? Ou peut-être le ministre des affaires étrangères d’Israël, qui a déclaré que « l’attaque russe contre l’Ukraine est une grave violation de l’ordre international », pourrait-il revoir les fondements de cet ordre, à des fins pédagogiques ? Il pourrait se rappeler que cet ordre repose sur la Charte des Nations unies et sur les décisions de l’ONU et principalement de son Conseil de sécurité. Il serait peut-être utile qu’Israël examine sa propre conduite avec un peu d’autocritique saine avant de se permettre de commenter la façon dont la Russie défend ses intérêts légitimes en matière de sécurité. »

L’Holocauste

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui est coutumier de l’adoration des foules en Occident, a essuyé de sévères critiques lorsqu’il s’est adressé à la Knesset le 20 mars. Il a osé comparer l’invasion russe à l’Holocauste, blanchissant le rôle des fascistes ukrainiens dans le véritable Holocauste. Zelensky a été accusé par un membre de la Knesset d’essayer « de réécrire l’histoire et d’effacer l’implication du peuple ukrainien dans l’extermination des Juifs. » Ivanov a écrit :

« Selon nous, il est blasphématoire pour Israël d’exprimer son soutien au régime de Kiev, qui a ouvertement commencé à nazifier tous les aspects de l’État et de la vie publique, et il est impossible d’interpréter les propos de M. Lapid d’une autre manière. Cela trahit la mémoire des nombreux Juifs qui ont été torturés à mort par les sbires de Bandera à Babiy Yar et dans d’autres endroits en Ukraine, en Pologne et au Belarus. Nous espérons que Tel Aviv modifiera sa rhétorique à cet égard et qu’elle évaluera objectivement les pratiques néonazies persistantes du régime de Kiev. »

Moscou a clairement exprimé son mécontentement à l’égard des États-Unis et de ses partenaires européens, et maintenant d’Israël. On ne sait pas exactement ce qu’il adviendra des relations entre Israël et la Russie et quel impact cela pourrait avoir sur la guerre. Mais il semble clair que le ministère russe des affaires étrangères s’exprime franchement et n’en a plus rien à faire.

Joe Lauria

Source: Consortium News

Traduction Arrêt sur info