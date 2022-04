Israël, l'un des principaux alliés des États-Unis, accélère la dédollarisation en adoptant le yuan chinois comme devise (InfoBrics)

Israël, l'un des principaux alliés des États-Unis, accélère la dédollarisation en adoptant le yuan chinois comme devise.

Article originel : Top US Ally Israel Accelerates Dedollarization By Adopting China’s Yuan As Forex Asset

Écrit par Drago Bosnic, analyste géopolitique et militaire indépendant.

InfoBrics





Le monde a décidé d'aller de l'avant et de commencer à quitter le navire en perdition de la Pax Americana.

La dédollarisation est en marche depuis près de dix ans maintenant. Pourtant, la plupart des discussions mondiales à ce sujet ont souvent été des spéculations et des vœux pieux. Cependant, depuis l'escalade de la crise ukrainienne en février, avec l'attaque du régime de Kiev contre le Donbass, qui a été devancée par l'opération militaire russe et les sanctions qui ont suivi, la dédollarisation a atteint un tout autre niveau. Ironiquement, elle n'a pas été poussée par la Russie, mais par le pays qui imprime le dollar - les États-Unis d'Amérique eux-mêmes.

En saisissant les réserves de change russes hors du contrôle direct de la Russie, qui devraient se situer entre 300 et 400 milliards de dollars sur un total de 630 milliards de dollars, les États-Unis et l'Occident politique ont profondément sapé la confiance que la plupart des autres pays avaient dans la monnaie américaine. En substance, s'emparer de ces actifs équivaut à un vol.

Ce faisant, les États-Unis ont poussé les autres pays à au moins commencer à envisager de ne plus investir dans la dette souveraine américaine, ce qui pourrait rendre la capacité des États-Unis à assurer le service de leur dette massive presque impossible sans imprimer davantage de monnaie. Il s'agit toutefois d'une solution vouée à l'échec, car elle ne ferait qu'aggraver l'inflation galopante des États-Unis, qui ont déjà imprimé jusqu'à 80 % de tous les dollars en circulation en moins de deux ans, ce qui a entraîné la "hausse des prix de Poutine".

Ce problème est exacerbé par le fait que les principaux alliés et États satellites des États-Unis ont commencé à prendre leurs distances avec leur suzerain en difficulté financière. Dans un geste choquant et jamais vu auparavant, le Royaume d'Arabie Saoudite a accepté le yuan chinois comme paiement pour le pétrole saoudien. Cette décision a provoqué une onde de choc dans le monde entier, amenant de nombreux pays à reconsidérer leur position vis-à-vis de la monnaie américaine.

L'accord américano-saoudien façonne le monde depuis près d'un demi-siècle. Les États-Unis garantissent la protection militaire de l'Arabie saoudite et, en contrepartie, les Saoudiens fixent le prix de leur pétrole exclusivement en dollars américains. En d'autres termes, les Saoudiens devaient refuser toute autre monnaie que le dollar américain. Cet arrangement a maintenant effectivement pris fin.

D'autres alliés et satellites des États-Unis ont également été divisés sur la question, mais ont pour la plupart décidé de faire preuve de prudence dans leur approche de la situation. Toutefois, dans un autre coup dur porté à la domination américaine qui s'effondre, Israël a décidé de se joindre à ce changement géoéconomique et géopolitique tectonique en adoptant le yuan chinois comme l'une de ses monnaies de réserve.

Le 22 avril, la Banque centrale d'Israël a annoncé qu'elle allait ajouter des yuans tout en réduisant ses avoirs en dollars et en euros dans le but de "diversifier ses allocations de réserves" et "d'allonger son horizon d'investissement".

"Nous devons examiner la nécessité d'obtenir un rendement sur les réserves qui couvrira les coûts de l'engagement", a déclaré le vice-gouverneur de la Banque d'Israël, Andrew Abir, dans une interview.

En plus du yuan, la banque ajoutera également le dollar canadien et le dollar australien, signalant un changement dans "l'ensemble des directives et de la philosophie d'investissement" de la banque, a déclaré M. Abir. Auparavant, la banque ne détenait que des dollars américains, des euros et la livre sterling. Ce faisant, le pays va réduire la part du dollar dans sa réserve de change, fragilisant davantage ce qui, jusqu'à récemment, était la principale monnaie de réserve du monde.

À l'avenir, le yuan occupera 2 % des réserves de la banque centrale israélienne, et le dollar canadien et le dollar australien en occuperont respectivement 3,5 %, selon le rapport annuel de la banque. Ces nouveaux ajouts signifient que la part de l'euro passera de 30 à 20 %, tandis que celle du dollar sera réduite à 61 %, contre 66,5 % l'année dernière. Selon le FMI, la part de l'USD dans le total des réserves monétaires mondiales a atteint son point le plus bas depuis plus de vingt ans.

L'économie chinoise étant fortement axée sur la production et les exportations, le pays a longtemps fait pression pour que le yuan supplante l'USD comme monnaie de réserve mondiale. La décision irréfléchie d'armer l'USD contre la Russie entraîne des changements tectoniques dans l'économie mondiale, selon de nombreux experts. Les sanctions de l'Occident politique contre la Russie ont été un signal d'alarme pour les pays qui cherchent à réduire leur exposition à l'USD, comme l'a précédemment déclaré l'économiste Aleksandar Tomic au Business Insider.

"Des défis ont déjà été lancés au dollar, mais aucun ne s'est imposé parce que lorsque les choses deviennent volatiles, les États-Unis ont tendance à être stables, donc le dollar persiste", a déclaré Tomic.

Cela a complètement changé aujourd'hui. Au cours des décennies précédentes, tenter de se débarrasser de l'USD s'est avéré non seulement dangereux, mais carrément mortel, comme le monde a pu le constater dans l'expérience sanglante qu'ont connue des pays comme l'Irak et la Libye. Dès que des pays indépendants envisageaient d'exporter leurs biens et leurs ressources dans des monnaies autres que le dollar, des problèmes de "droits de l'homme" et d'"élections libres et équitables" surgissaient, que les États-Unis et leurs alliés/satellites étaient alors "obligés de résoudre" par une énième "intervention humanitaire". La tentative de Saddam Hussein de vendre le pétrole irakien en euros ou celle de Mouammar Kadhafi d'établir une monnaie panafricaine adossée à l'or ont abouti à la destruction des deux pays aux mains de la "liberté et de la démocratie".

Lorsque la Russie a entamé le même processus en 2014, pour l'intensifier encore en mars de cette année, les États-Unis étaient furieux. Les sanctions qui ont suivi n'ont pas produit l'effet escompté, tandis que toute action militaire de type irakien ou libyen contre la Russie serait pour le moins "problématique", même dans le contexte de l'opération militaire en Ukraine. Étant donné que le géant eurasien dispose d'un stock d'armes thermonucléaires de plus de 6000 unités, le plus important au monde, en plus de l'armée conventionnelle massive de la Russie, les mains de l'Occident politique sont liées.

Cependant, la situation dans laquelle des dizaines d'autres pays se joignent à l'effort de dédollarisation est un cauchemar géopolitique pour les États-Unis. Après l'humiliante défaite en Afghanistan face aux talibans, et notamment la fuite chaotique de Kaboul dans le style de Saigon, le monde constate que les États-Unis n'ont pas la projection de puissance militaire conventionnelle qu'ils avaient il y a 10-15 ans. Ainsi, le monde a décidé de passer à autre chose et de commencer à quitter le navire en perdition de la Pax Americana.