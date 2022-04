L'enquête sur Bucha se contredit et confirme les atrocités commises par les FAU (SF)

L'enquête sur Bucha se contredit et confirme les atrocités commises par les FAU.

Article originel : Bucha Investigation Contradicts Itself, Confirms AFU’s Atrocities

South Front, 25.04.22

Une petite fléchette en métal, appelée fléchette, a été retrouvée enfoncée dans le corps d'un homme tué à Bucha.

Des médecins légistes ont découvert des fléchettes - rarement utilisées dans les guerres modernes - dans des corps retrouvés dans des fosses communes à Bucha, rapporte "The Guardian".

Des dizaines de civils qui seraient morts lors de la présence de l'armée russe dans la ville ukrainienne de Bucha ont été tués par de minuscules flèches métalliques provenant d'obus d'un type tiré par l'artillerie, ont affirmé les médecins légistes. Malgré le point de vue anti-russe présenté dans les recherches, les résultats montrent que ce sont les FAU qui ont bombardé les civils à Bucha. Les pathologistes et les médecins légistes qui procèdent aux autopsies des corps découverts dans les fosses communes de la région située au nord de Kiev, où les forces russes ont été accusées d'atrocités, ont déclaré avoir trouvé de petites fléchettes métalliques, enfoncées dans la tête et la poitrine des personnes. "Nous avons trouvé plusieurs objets vraiment fins, ressemblant à des clous, dans les corps d'hommes et de femmes, tout comme d'autres de mes collègues dans la région", a déclaré Vladyslav Pirovskyi, un médecin légiste ukrainien, au "Guardian". "Il est très difficile de les trouver dans le corps, elles sont trop fines. La majorité de ces corps proviennent de la région de Bucha-Irpin."

Des experts de la police scientifique de la gendarmerie nationale française et des médecins ukrainiens transportent les corps de civils tués à Buca.

Des experts indépendants en armement qui ont examiné les photos des flèches métalliques trouvées dans les corps ont confirmé qu'il s'agissait de fléchettes, une arme antipersonnel largement utilisée pendant la première guerre mondiale. Ces petites fléchettes en métal sont contenues dans des obus de chars ou de canons de campagne. Chaque obus peut contenir jusqu'à 8 000 fléchettes. Une fois tirés, les obus éclatent lorsqu'une fusée minutée détonne et explose au-dessus du sol. Les fléchettes, qui mesurent généralement entre 3 et 4 cm de long, se détachent de l'obus et se dispersent en un arc conique d'environ 300 m de large et 100 m de long. Lors de l'impact avec le corps de la victime, la fléchette peut perdre de sa rigidité et se plier en crochet, tandis que l'arrière de la flèche, composé de quatre ailettes, se détache souvent, provoquant une seconde blessure. Bien que les groupes de défense des droits de l'homme demandent depuis longtemps l'interdiction des obus à fléchettes, ces munitions ne sont pas interdites par le droit international. Cependant, l'utilisation d'armes létales imprécises dans des zones civiles densément peuplées constitue une violation du droit humanitaire. "Selon un certain nombre de témoins à Bucha, des obus à fléchette ont été tirés par l'artillerie quelques jours avant que les forces russes ne se retirent de la zone à la fin du mois de mars", - rapporte "The Guardian".

Selon Neil Gibson, expert en armement du groupe britannique Fenix Insight, qui a examiné les photos des fléchettes trouvées à Bucha, les fléchettes métalliques proviennent d'un obus d'artillerie ZSh1 de 122 mm. Elle convient aux obusiers D-30, qui sont en service à la fois en Russie et en Ukraine.

"Un autre projectile peu commun et rarement vu", a déclaré Gibson sur Twitter. "Cette fois, il s'agit de l'équivalent de la série étatsunienne Beehive' de projectiles antipersonnel (APERS)... Il fonctionne comme un véritable projectile à shrapnel, mais est rempli de fléchettes et d'un liant de cire." Les mêmes fléchettes ont été utilisées par l'AFU en 2014 dans la République populaire de Louhansk (RPL) :

Les fléchettes sont utilisées comme armes balistiques depuis la première guerre mondiale. Larguées par les avions de l'époque pour attaquer l'infanterie, ces fléchettes métalliques mortelles étaient capables de percer les casques. Elles n'ont pas été largement utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale, mais sont réapparues pendant la guerre du Viêt Nam, lorsque les États-Unis ont employé une version des charges de fléchettes, emballées dans des gobelets en plastique. "Les fléchettes sont une arme antipersonnel conçue pour pénétrer la végétation dense et frapper un grand nombre de soldats ennemis", selon Amnesty International. "Elles ne devraient jamais être utilisées dans des zones civiles bâties".

Une équipe de 18 experts du département médico-légal de la gendarmerie nationale française, aux côtés d'une équipe d'enquêteurs médico-légaux de Kiev, a commencé à documenter la situation après le retrait des troupes russes de Bucarest. "Nous voyons beaucoup de corps mutilés (défigurés)", a déclaré Pirovsky. "Beaucoup d'entre eux avaient les mains attachées dans le dos et des balles à l'arrière de la tête. Il y a également eu des cas de tirs d'armes automatiques, comme six à huit trous dans le dos des victimes. Et nous avons plusieurs cas d'éléments de bombes à fragmentation incrustés dans le corps des victimes."

Les preuves recueillies par les experts lors d'une visite à Bucha, Hostomel et Borodianka, et examinées par des experts en armement indépendants, ont montré que des armes à sous-munitions et de puissantes bombes non guidées ont été utilisées dans la région. Elles ont tué un grand nombre de civils et détruit au moins huit bâtiments. Ces types d'armes sont interdits par la majorité des pays du monde.

Bucha après le déminage par les troupes ukrainiennes

En ce qui concerne les tirs d'artillerie, cela exclut toute version qui interprète les événements de Bucha comme un "génocide prémédité d'Ukrainiens pacifiques". De nombreuses preuves, telles que la position "dispersée" des cadavres, ont confirmé la contradiction. Dès que le ministère russe de la défense a affirmé sa décision de se retirer des régions de Kiev et de Tchernihiv, les FAU ont lourdement bombardé à l'artillerie les positions russes dans les villes de la région de Kiev. L'enquête a confirmé que des civils ont été tués à la suite de ces tirs d'artillerie. Les fléchettes pouvaient être utilisées à la fois par l'artillerie russe et ukrainienne. Les forces russes déployées à Bucha ne pouvaient pas tirer sur leurs propres positions. Les civils ont donc été tués lors des affrontements menés par les forces armées ukrainiennes.Boutcha