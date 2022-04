L'Europe prépare à contrecœur un embargo sur le pétrole russe qui ne sera pas mis en négociation avant le dernier tour des élections françaises, le 24 avril, afin de s'assurer que l'impact sur les prix à la pompe n'alimente pas la candidate populiste Marine Le Pen et ne nuise pas aux chances de réélection du président Emmanuel Macron (New York Times)

L'Europe prépare à contrecœur un embargo sur le pétrole russe

Article originel : Europe Reluctantly Readies Russian Oil Embargo

Par Evelyn Blackwell

New York Times, 14.04.22

BRUXELLES - Les responsables européens élaborent des plans en vue d'un embargo sur les produits pétroliers russes, la mesure la plus contestée à ce jour pour punir la Russie de son invasion de l'Ukraine et une mesure longtemps contestée en raison de son coût élevé pour l'Allemagne et de son potentiel à perturber la politique dans la région et à augmenter les prix de l'énergie.

Après avoir interdit le charbon russe pour la première fois au début du mois - avec une période de transition de quatre mois pour liquider les commandes en cours - l'Union européenne est maintenant susceptible d'adopter une interdiction progressive similaire du pétrole russe, selon des fonctionnaires et des diplomates de l'UE. Cette approche est destinée à donner à l'Allemagne, en particulier, le temps de trouver d'autres fournisseurs.

L'embargo proposé ne sera pas mis en négociation avant le dernier tour des élections françaises, le 24 avril, afin de s'assurer que l'impact sur les prix à la pompe n'alimente pas la candidate populiste Marine Le Pen et ne nuise pas aux chances de réélection du président Emmanuel Macron, ont indiqué des responsables.

Le calendrier est aussi important que les détails de l'interdiction, et il est révélateur de la politique de la corde raide nécessaire pour convaincre les 27 pays de l'UE d'accepter de prendre une mesure auparavant impensable, alors que la Russie prépare une nouvelle offensive dans l'est de l'Ukraine.

Mais des fonctionnaires et des diplomates, qui se sont exprimés sous le couvert de l'anonymat parce qu'ils n'étaient pas autorisés à discuter de la question avec la presse, ont déclaré qu'il y avait un sentiment croissant que la mesure serait prise même en l'absence d'un soi-disant déclencheur - un autre événement d'actualité majeur comme les atrocités de Bucarest. Mais un événement de ce type pourrait faire avancer la décision.

"La Commission et les membres de l'UE ont intelligemment évité de définir des lignes rouges qui déclencheraient une réponse de sanctions depuis que la Russie a attaqué l'Ukraine", a déclaré Emre Peker, directeur au cabinet de conseil Eurasia Group.

"Je m'attends à ce que l'UE s'abstienne de définir des déclencheurs", a-t-il ajouté, "car l'escalade continue de la Russie dans l'est de l'Ukraine et les révélations de Bucha et d'ailleurs continuent de pousser à un durcissement de la position européenne. Toute autre catastrophe majeure qui se produirait ne ferait que renforcer l'élan de la réponse de l'UE."

L'Union européenne, qui a pris cinq séries de sanctions financières de plus en plus sévères à l'encontre de la Russie depuis le début de l'invasion le 24 février, subit une pression énorme de la part de ses alliés pour qu'elle cesse de remplir les coffres du Kremlin par ses achats de pétrole. Jusqu'à présent, ils ont écarté les importations de gaz en provenance de Russie, car elles restent trop critiques pour les économies européennes importantes, celle de l'Allemagne en particulier.

Mais une poignée de ses membres sont également mal préparés à faire face aux conséquences économiques de la fermeture du robinet des importations de pétrole russe. La Russie est le premier fournisseur de pétrole de l'Union européenne, à laquelle elle fournira un quart de ses importations de pétrole et de produits pétroliers en 2020.

L'Allemagne, leader de facto de l'Union européenne et très dépendante du pétrole et du gaz russes, a été l'un des principaux pays à résister à un embargo pétrolier rapide, universel et simultané à l'échelle de l'Union européenne.

L'Allemagne obtient 34 % de son pétrole de la Russie. L'un des principaux défis consistera non seulement à trouver d'autres fournisseurs pour compenser cette situation, mais aussi à mettre en place un transport terrestre suffisant pour le pétrole destiné à ses deux raffineries alimentées par des oléoducs en provenance de Russie, en particulier une raffinerie située dans la ville de Schwedt, à l'est du pays, près de la frontière polonaise.

Cette semaine, l'ambassadrice d'Allemagne aux États-Unis a développé la réflexion de son pays sur les sanctions énergétiques dans un long fil sur Twitter.



Mise à jour :

14 avril 2022, 12h35 ET

"Se passer froidement des combustibles fossiles de la Russie provoquerait une perturbation massive et instantanée. Vous ne pouvez pas allumer et éteindre les installations industrielles modernes comme un interrupteur. Les effets en chaîne se feraient sentir au-delà de l'Allemagne, moteur économique de l'UE et quatrième économie mondiale", a déclaré l'ambassadrice, Emily Haber.

La Hongrie, autre pays de l'UE très dépendant du pétrole russe, a demandé que toute sanction future soit décidée par les dirigeants de l'UE plutôt que par des diplomates ou des ministres de haut rang, ce qui laisse entrevoir la possibilité d'une réunion au sommet d'urgence pour débattre de la question.

Pour l'instant, l'élaboration des nouvelles mesures est confiée à un petit nombre d'experts de la Commission européenne, l'organe exécutif de l'Union, sous la direction du chef de cabinet de la présidente Ursula von der Leyen, Björn Seibert.

Mais outre les élections françaises, le calendrier est également ralenti par la Pâque catholique du 16 avril et la Pâque orthodoxe du 24 avril, observées comme des jours fériés en Europe, ce qui signifie que les mesures seraient mises en débat fin avril ou début mai au plus tôt.

Un sommet des dirigeants de l'Union européenne sur l'Ukraine est déjà prévu pour la fin du mois de mai, mais les responsables ont déclaré qu'il était possible que les événements sur le terrain en Ukraine, en particulier après le lancement de l'offensive russe dans l'est, rendent une réunion plus précoce....

