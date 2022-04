La Chaîne d'Etat France 2 montre les civils réfugiés à Azovstal piégés par les bombardements russes, SouthFront déclare qu'ils sont des otages du bataillon néonazi Azov (Vidéo)

Qui dit vrai ? On vous donne les deux versions à vous de juger et de faire la synthèse !

Dans son Jt de 20h du 23.04.22, la chaîne d'Etat France 2 a montré une vidéo prise par le bataillon Azov et les FAU dans l'usine d'Azovstal. La rédaction de la chaîne a adopté comme à l'accoutumé le ton des autorités ukrainiennes et du bataillon Azov. La version de Kiev reprise dans le Jt de France 2 est que les civils sont réfugiés dans l'usine d'Azovstal pour se protéger des bombardements russes sur Mariupol et qu'ils souhaiteraient pouvoir sortir ce que les bombardements russes entravent. La version de South Front , média pro-russe, est que ces civils sont otages des néonazis du bataillon Azov qui les utilisent comme bouclier humain. Les Russes auraient proposé à plusieurs reprises de les évacuer ce qui aurait été refusé par les néonazis d'Azov et les FAU retranchés à Azovstal.

Les frappes ont fait au moins 6 morts et 18 blessés. À Marioupol, ce sont des soldats ukrainiens qui descendent aux abris pour aider les civils. Des familles vivent dans un sous-sol depuis des semaines. "On a besoin d’aide parce que nous sommes au cœur des combats, on ne peut pas sortir d’ici", lance une Ukrainienne. Selon le document diffusé par France Télévisions, tous ces civils sont dans les entrailles de cet immense complexe métallurgique Azovstal, bombardé depuis des semaines par les forces russes, là où se trouvent toujours des centaines de combattants du bataillon Azov, qui refusent de se rendre.

Guerre en Ukraine : Odessa bombardée, les civils piégés à Marioupol appellent à l’aide Jt France 2 23.04.22 20h00 De nouvelles frappes sur la ville portuaire d’Odessa en Ukraine, samedi 23 avril, ont tué au moins six personnes et en ont blessé dix-huit autres, selon un premier bilan provisoire. Les autorités ukrainiennes évoquent une série de missiles tirés par les Russes depuis des bombardiers.

--- SF 23.04.22 Le régiment d'Azov a montré des civils pris en otage à Azovstal . Le régiment Azov a fait une tentative étrange et maladroite pour s'assurer un "couloir humanitaire". Le 23 avril, une vidéo a été diffusée montrant des civils, dont des enfants, détenus dans lessouterrains de l'usine Azovstal. Une grande partie des civils sont des membres de la famille des combattants d'Azov, tandis que d'autres sont des employés de l'usine et des résidents des maisons adjacentes qui ont été forcés ou piégés dans les sous-sols. La vidéo semble être conçue pour justifier la nécessité d'un corridor humanitaire. Cependant, la partie russe a déjà ouvert des couloirs humanitaires plus de 10 fois. Les militants du régiment d'Azov n'ont laissé personne sortir de l'usine. Maintenant, les unités russes, sur ordre personnel de Poutine, ont suspendu leur assaut sur le territoire de l'usine et l'ont placé sous un blocus serré. Les civils peuvent quitter l'usine à presque tout moment. Le seul obstacle existant est constitué par les combattants d'Azov, qui utilisent les civils à des fins de propagande et comme boucliers humains. Ce sont les soldats d'Azov qui les retiennent en otage. Ce fait, d'ailleurs, devient évident si vous écoutez attentivement ce que disent les civils dans cette vidéo. Il convient de rappeler que cette vidéo n'a pas été filmée par des journalistes indépendants, mais par les combattants d'Azov eux-mêmes. Vous trouverez ci-dessous une transcription in extenso de la vidéo, afin que chacun puisse tirer ses propres conclusions....

Vous trouverez ci-dessous une transcription mot à mot de la vidéo afin que chacun puisse tirer ses propres conclusions.

- Bonjour ! Les garçons sont là avec des cadeaux !

- Comment allez-vous ?

- Bonjour ! Nous sommes ici avec des cadeaux. Où peut on les mettre ? Appelez les enfants.

- Venez, nous avons apporté des friandises pour vous. Entrez.

Femme : "Et pouvez-vous disposer, et distribuer plus tard, pour que tout le monde soit équitable. Voici une table pour vous. Ensuite, quand ils mangeront, nous leur donnerons."

- Tout, oui, après. Un petit peu de bonbons, un petit peu de ça.

Il se tourne vers les enfants : Salut, comment ça va ?

Le garçon demande à la fille : "Je crois que c'est un militaire qui ressemble au parrain ?"

Fille : "Un petit peu."

La fille au chapeau : "Bonjour !"

L'homme militaire : "Bonjour ! Comment allez-vous ? Comment allez-vous, les filles ?"

Enfants : "Tout va bien !"

Militaire : "Vous fabriquez de nouveaux paniers ? Qu'est-ce que vous avez fait ?"

La fille au chapeau : "J'ai fait un panier."

L'homme militaire : "Tu l'as fait la dernière fois."

La fille montre son panier.

Le militaire : "Super ! Quelle beauté ! C'est pour les décorations ?"

La fille au chapeau : "Oui."

Un militaire : "Magnifique, fille intelligente !"

Fille : "Moi et Rostik, on jouait à un jeu au téléphone."

Une autre fille : "On aurait bien joué à ce jeu au téléphone, mais on veut rentrer à la maison, on veut voir le soleil."

Un garçon : "Bonjour ! J'ai vu que vous étiez là et je voulais vous dire quelque chose : nous voulons tous rentrer chez nous, nous voulons rentrer vivants, nous voulons voir nos parents... oups, pas les parents... les proches, beaucoup !".

La fille au chapeau : "Nos amis nous manquent beaucoup."

Un militaire : "Eh bien, vous vous êtes fait des amis ici, alors vous sortirez et vous serez tous amis ensemble. Oui ?"

Enfants : "Oui !"

Militaire : "Cool !"

Il se tourne vers la femme : "Depuis combien de jours êtes-vous ici ?"

- Je suis ici depuis le 5 mars !

Femme âgée : "Ce sera dans deux mois."

Homme militaire : "Deux mois."

Un des enfants : "On est là depuis le 2 mars."

Une femme âgée : "Nous ne savons pas quand nous rentrerons chez nous."

Un militaire : "Et combien de jours, vous comptez ?"

Femme : "Un mois et demi, nous sommes le 21 avril, nous sommes ici depuis le 5 mars."

Femme âgée : "Nous sommes ici depuis le 2."

Homme militaire : "Vous êtes allés travailler et vous êtes restés ici ?"

Femme : "Je ne travaille pas ici. Nous avons juste couru ici après le bombardement de la maison, nous comptions sur le couloir vert, et maintenant nous sommes coincés dans un abri anti-bombes."

Militaire : "Est-ce que vous travaillez ?"

Femme âgée : "Non, je suis dans ma huitième décennie."

Militaire : "Qui travaille ici ?

Aux enfants : "Oh, faites attention."

A la femme avec l'enfant : "Vous ne travaillez pas ici non plus ?"

- Mon mari travaille ici.

Au militaire : "Ah, le mari et vous êtes là aussi..."

- Oui, toute la famille est venue. Grand-mère, grand-père sont restés à la maison.

Un militaire : "Depuis quand ?"

- Depuis le 2 mars.

Militaire : "Vous comptez les jours ?"

- On a déjà compté les jours ! Nous voulons vraiment rentrer à la maison, et apparemment il n'y a pas de maison.

Un militaire : "Eh bien, espérons pour les couloirs."

- Espérons, parce que nous sommes déjà à court de nourriture.

Le militaire dit à une autre femme : "Depuis combien de jours êtes-vous ici ?"

- 50, depuis le 27... Non, depuis le 25.

Un militaire : "Vous travaillez ici ?"

- Non, nous sommes des parents. Cela nous semblait plus sûr pour nous au moment où nous avons couru ici, parce qu'il y avait des bombardements et que nos maisons n'étaient plus accessibles et nous avons pris la décision de nous installer ici. De rester ici. Et depuis le 27, nous sommes ici en permanence.

Je suis ici à l'usine dans un abri anti-bombes de ma patrie depuis le 25, cela fait deux mois, nous sommes ici et nous demandons de l'aide, parce que nous sommes à l'épicentre des combats et nous ne pouvons pas sortir, nous avons besoin, mon enfant a besoin de rester dans des zones pacifiques et tous les enfants, nous avons beaucoup d'enfants ici et nous avons besoin d'être évacués de l'usine Azovstal et nous demandons des garanties de sécurité pour nos enfants. Nous avons 15 enfants d'âges différents, de nourrissons à 14 ans. Chaque famille s'inquiète pour la vie et la santé de ses enfants, en premier lieu pour leurs pères, qui sont ici, sans traitement médical et sans provision. Ils perdent la force dont ils ont besoin pour sortir d'ici. Nous demandons des garanties de sécurité pour nos familles, que nous puissions sortir librement et que ce soit calme. Parce que nos enfants qui sont ici, ils ne sont pas un jour si tranquilles qu'on ne leur tire pas dessus et ils n'ont pas peur d'aller simplement aux toilettes. Ce sont les nécessités de la vie, les besoins humains naturels, qu'ils ne peuvent tout simplement pas satisfaire librement. Les provisions que nous avons apportées avec nous s'épuisent déjà. Nous sommes sur le point de n'avoir bientôt plus de nourriture, plus rien pour nourrir nos enfants, qui en ont besoin en premier lieu. C'est pourquoi je vous demande instamment de nous permettre de quitter l'usine Azovstal, où nous nous trouvons dans un abri anti-bombes, pour rejoindre le territoire pacifique de l'Ukraine.

Une autre femme : "Nous sommes le 21 avril 2022, nous vous avons déjà demandé il y a quelques jours de nous faire sortir. Nous sommes à l'usine Azovstal, mais personne ne veut nous entendre. S'il vous plaît, emmenez-nous loin d'ici. Nous voulons voir un ciel paisible, nous voulons respirer de l'air frais. Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela signifie pour nous maintenant de manger, de boire du thé sucré, c'est déjà le bonheur pour nous !"

Fille : "Le 27 février, j'ai quitté la maison avec ma mère et ma grand-mère. Après cela, nous n'avons plus vu le ciel ni le soleil. J'ai très envie de sortir d'ici, d'être en sécurité, pour que personne ne soit blessé et vive en sécurité. Sortir sur le territoire de l'Ukraine, à Lviv, parce que je ne suis parti qu'avec ma mère et ma grand-mère, et il me reste des frères. Un de mes frères était à Kharkiv quand nous sommes partis et il a réussi à rejoindre Lviv avant que ça ne commence... à cette époque, Kharkiv était déjà bombardée, mais c'était plus ou moins normal. Je veux sortir pour que tout soit sûr, pour qu'il ne s'avère pas que nous sortions... à nos risques et périls, que nous allions nous faire frapper par les mêmes éclats d'obus sur le chemin.

Fille à la capuche : "Nous voulons sortir d'ici le plus vite possible et remercier les militaires qui viennent nous apporter de la nourriture, les remercier pour leur soutien."

Garçon : "Je veux qu'on sorte d'ici pour enfin voir le soleil, parce que ça fait deux mois qu'on est assis ici et je veux voir le soleil. Parce qu'il faut allumer et éteindre les lumières ici. Et quand nous construirons nos maisons, nous pourrons vivre en paix. C'est mieux que l'Ukraine gagne, parce que l'Ukraine est notre maison."

Homme : "Je viens d'un autre atelier du CRS, nous avons déménagé ici le 3 mars parce que des obus ont commencé à voler dans notre atelier. A cause de cela, le chef de l'atelier de conversion nous a offert son aide pour déménager vers sa direction, avec lui j'étais ici, j'ai participé, j'étais senior dans les CRS donc nous aimerions atteindre le régime de silence, afin de pouvoir quitter l'usine tranquillement. Cela fait déjà 56 jours que je suis ici. Il n'y a pas assez de nourriture, pas assez d'eau, je veux juste sortir et voir mes parents et mes proches. Faites-nous un couloir pacifique pour que nous puissions faire sortir en toute sécurité les femmes, les enfants et les personnes âgées, car nous ne tiendrons pas longtemps comme ça."