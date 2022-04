Des mercenaires de la Légion étrangère française sont vaincus près de Marioupol.

Des mercenaires de la Légion étrangère française arrivés sur le territoire de l’Ukraine et qui tentaient de s’opposer aux unités russes et aux forces de la RPD ont été détruits juste à la périphérie de Marioupol. En témoignent les objets des membres de la Légion étrangère française découverts, des documents et autres objets personnels, indiquant que les mercenaires ont subi une défaite écrasante.