La Pologne refuse d'accepter ou de payer de nouvelles livraisons du vaccin COVID-19 dans le cadre du contrat d'approvisionnement de l'Union européenne, dans un contexte de baisse de la demande.

Epoch Times, 20.04.22



Le ministre de la santé du pays a annoncé la nouvelle dans des propos tenus à la télévision locale mardi.

"À la fin de la semaine dernière, nous avons utilisé la clause de force majeure et informé la Commission européenne et le principal producteur de vaccins que nous refusions de prendre ces vaccins pour le moment et que nous refusions également de payer", a déclaré M. Niedzielski au diffuseur privé TVN24.

La Pologne, ainsi que d'autres membres de l'Union européenne, a reçu des doses de vaccin COVID-19 tout au long de la pandémie dans le cadre de contrats de fourniture conclus entre la Commission européenne et des fabricants de vaccins tels que BioNTech, Pfizer ou Moderna.

Le principal fournisseur de la Pologne est Pfizer. Cependant, la Pologne a connu un taux d'utilisation des vaccins inférieur à celui de la plupart des pays de l'Union européenne, ce qui a laissé le pays avec des stocks de vaccins excédentaires, dont il a vendu ou donné une partie à d'autres pays.

Selon M. Niedzielski, le gouvernement polonais a déclenché une clause de force majeure après avoir tenté en vain de renégocier les contrats. Il a ajouté que le gouvernement a tenté de répartir sur dix ans les 67 millions de doses qu'il doit recevoir cette année, et de ne payer que pour les doses qu'il a reçues...

