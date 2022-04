Le Danemark est le premier pays à suspendre les vaccinations contre la Covid, le virus étant maîtrisé mais le pays envisage de les reprendre à l'automne (The Telegraph)

Le Danemark est le premier pays à suspendre les vaccinations contre la Covid, le virus étant maîtrisé.

Par Charlie Metcalfe

The Telegraph, 26 Avril 2022

Le gouvernement ne délivrera plus d'invitations à la vaccination après le 15 mai, mais un programme de rappel pourrait reprendre plus tard dans l'année.



Le Danemark est devenu le premier pays à suspendre son programme de vaccination contre le virus de la Covid-19, son autorité sanitaire ayant déclaré que le virus avait été maîtrisé.

L'autorité sanitaire danoise a déclaré que les niveaux élevés de vaccination, la baisse du nombre de nouvelles infections et la stabilisation des taux d'hospitalisation avaient contribué à la décision d'arrêter la campagne nationale de vaccination.

Le gouvernement danois est devenu le premier pays de l'UE à supprimer toutes les restrictions nationales liées à la pandémie le 1er février, lorsqu'il a annoncé que le virus n'était plus considéré comme une menace critique.

Environ 81 % des 5,8 millions d'habitants du Danemark ont reçu deux doses de vaccin et 62 % ont reçu une injection de rappel.

Le gouvernement n'émettra plus d'invitations à la vaccination après le 15 mai, mais les responsables de la santé prévoient de reprendre le programme après l'été.

Bolette Soborg, médecin en chef du Danemark, a déclaré : "Nous prévoyons de rouvrir le programme de vaccination à l'automne. Cela sera précédé d'une évaluation professionnelle approfondie pour savoir qui et quand vacciner et avec quels vaccins."...

