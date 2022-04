Le "traité sur les pandémies" donnera à l'OMS les clés d'un gouvernement mondial. Des clauses suggérées inciteraient à signaler les "pandémies" et les pays seraient punis en cas de "non-conformité" (Off Guardian)

Le "traité sur les pandémies" donnera à l'OMS les clés d'un gouvernement mondial Des clauses suggérées inciteraient à signaler les "pandémies" et les pays seraient punis en cas de "non-conformité". Article originel : “Pandemic Treaty” will hand WHO keys to global government Suggested clauses would incentivize reporting “pandemics”, and see nations punished for “non-compliance” Par Kit Knightly Off-Guardian, 20.04.22

Les premières auditions publiques sur la proposition de "traité sur les pandémies" sont terminées, la prochaine série devant commencer à la mi-juin.

Nous avons essayé de maintenir cette question à la une, entièrement parce que le courant dominant est si désireux de l'ignorer et de continuer à produire du porno de guerre et de la propagande partisane.

Lorsque nous - et d'autres - avons créé un lien vers la page des soumissions publiques, la réaction a été telle que le site Web de l'OMS s'est brièvement effondré, ou bien ils ont prétendu qu'il s'était effondré pour que les gens cessent de leur envoyer des lettres.

Quoi qu'il en soit, c'est une victoire. Espérons que nous pourrons la reproduire cet été.

D'ici là, il semblerait que la maigre couverture médiatique, qui s'étend pour l'essentiel sur les métaphoriques dernières pages d'Internet, s'attachera à rendre le traité "suffisamment fort" et à faire en sorte que les gouvernements nationaux puissent être "tenus pour responsables".



Un article paru dans le Telegraph du Royaume-Uni le 12 avril titrait :

Un risque réel qu'un traité sur les pandémies soit "trop édulcoré" pour arrêter les nouvelles épidémies.



Il se concentre sur un rapport du Panel pour une convention mondiale sur la santé publique (GPHC), et cite l'un des auteurs du rapport, Dame Barbara Stocking :

"Notre plus grande crainte [...] est qu'il est trop facile de penser que la responsabilité ne compte pas. Si un traité ne prévoit pas le respect des obligations, alors franchement, il n'y a aucun intérêt à avoir un traité".



Le rapport du GPHC poursuit en affirmant que le Règlement sanitaire international actuel est "trop faible" et appelle à la création d'un nouvel organisme international "indépendant" chargé "d'évaluer l'état de préparation des gouvernements" et "de réprimander publiquement ou de féliciter les pays, en fonction de leur conformité à un ensemble d'exigences convenues".

Un autre article, publié par la London School of Economics et co-écrit par des membres de l'Alliance allemande sur le changement climatique et la santé (KLUG), pousse également très fort l'idée de "responsabilité" et de "conformité" :

Pour que ce traité ait du mordant, l'organisation qui le gouverne doit avoir le pouvoir - politique ou juridique - de le faire respecter.



Le rapport fait également écho au rapport de l'ONU de mai 2021, qui réclame davantage de pouvoirs pour l'OMS :

Dans sa forme actuelle, l'OMS ne possède pas de tels pouvoirs [...] Pour faire avancer le traité, l'OMS doit donc être renforcée - financièrement et politiquement.



Il recommande la participation aux négociations d'"acteurs non étatiques" tels que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce et l'Organisation internationale du travail, et suggère que le traité offre des incitations financières pour la notification rapide des "urgences sanitaires" [c'est nous qui soulignons] :

En cas d'urgence sanitaire déclarée, les ressources doivent affluer vers les pays dans lesquels l'urgence se produit, déclenchant des éléments de réponse tels que le financement et le soutien technique. Ces éléments sont particulièrement pertinents pour les PFR-PRI et pourraient être utilisés pour encourager et améliorer le partage d'informations en temps opportun par les États, en les rassurant sur le fait qu'ils ne seront pas soumis à des sanctions arbitraires en matière de commerce et de voyage pour avoir communiqué des informations, mais qu'ils recevront au contraire les ressources financières et techniques nécessaires pour répondre efficacement à l'épidémie.



Mais cela ne s'arrête pas là. Ils soulèvent également la question de la sanction des pays en cas de "non-conformité" :

[Le traité devrait comporter] un régime d'incitation adaptable, [y compris] des sanctions telles que des réprimandes publiques, des sanctions économiques ou le refus d'avantages.



Pour traduire ces suggestions de bureaucrate en langage explicite :

Si vous signalez les "épidémies" en "temps voulu", vous obtiendrez des "ressources financières" pour y faire face.

Si vous ne signalez pas les épidémies ou si vous ne suivez pas les instructions de l'OMS, vous perdrez l'aide internationale et serez confronté à des embargos commerciaux et à des sanctions.

En combinaison, ces règles proposées inciteraient littéralement à signaler les éventuelles "épidémies". Loin de prévenir les "futures pandémies", elles les encourageraient activement.

Les gouvernements nationaux qui refusent de jouer le jeu sont punis, et ceux qui jouent le jeu sont payés, ce n'est pas nouveau. Nous avons déjà vu cela avec la Covid.

Deux pays africains - le Burundi et la Tanzania - avaient des présidents qui ont interdit l'accès de leurs frontières à l'OMS et ont refusé de suivre le récit de la pandémie. Les deux présidents sont morts de manière inattendue dans les mois qui ont suivi cette décision, avant d'être remplacés par de nouveaux présidents qui ont instantanément inversé les politiques covidées de leurs prédécesseurs.

Moins d'une semaine après la mort du Président Pierre Nkurunziza, le FMI a accepté d'effacer près de 25 millions de dollars de la dette nationale du Burundi afin d'aider à combattre la "crise" de la Covid19.

Cinq mois seulement après la mort du président John Magufuli, le nouveau gouvernement de Tanzanie a reçu 600 millions de dollars du FMI pour "lutter contre la pandémie de la covid19".



Ce qui s'est passé ici est assez clair, n'est-ce pas ?

Les mondialistes ont soutenu des coups d'État et récompensé leurs auteurs par une "aide internationale". Les propositions pour le traité sur la pandémie ne feraient que légitimer ce processus, le faisant passer de canaux cachés à des canaux officiels.

Avant de discuter des implications des nouveaux pouvoirs, rappelons le pouvoir que l'OMS possède déjà :

L'Organisation mondiale de la santé est la seule institution au monde habilitée à déclarer une "pandémie" ou une urgence de santé publique de portée internationale (PHEIC).



Le directeur général de l'OMS - un poste non élu - est la seule personne qui contrôle ce pouvoir.



Nous avons déjà vu l'OMS abuser de ces pouvoirs pour créer une fausse pandémie de toutes pièces... et je ne parle pas de la covid.

Avant 2008, l'OMS ne pouvait déclarer une pandémie de grippe que s'il y avait "un nombre énorme de décès et de maladies" ET qu'il y avait un sous-type nouveau et distinct. En 2008, l'OMS a assoupli la définition de "pandémie de grippe" pour supprimer ces deux conditions.

Comme l'a souligné une lettre de 2010 au British Medical Journal, ces changements signifiaient que "de nombreux virus de la grippe saisonnière pouvaient être classés comme grippe pandémique."

Si l'OMS n'avait pas apporté ces modifications, l'épidémie de "grippe porcine" de 2009 n'aurait jamais pu être qualifiée de pandémique et serait probablement passée inaperçue.

Au lieu de cela, des dizaines de pays ont dépensé des millions et des millions de dollars pour des vaccins contre la grippe porcine dont ils n'avaient pas besoin et qui n'étaient pas efficaces, afin de lutter contre une "pandémie" qui a fait moins de 20 000 morts. Il a été démontré par la suite que bon nombre des personnes chargées de conseiller l'OMS de déclarer la grippe porcine comme une urgence de santé publique avaient des liens financiers avec les fabricants de vaccins.

Malgré cet exemple historique de corruption flagrante, une clause proposée du traité sur les pandémies rendrait encore plus facile la déclaration d'une PHEIC. Selon le rapport de mai 2021 intitulé "Covid19 : Make it the Last Pandemic" [c'est nous qui soulignons] :

Les futures déclarations d'un PHEIC par le directeur général de l'OMS devraient être basées sur le principe de précaution lorsque cela est justifié.



Oui, le traité proposé pourrait permettre au DG de l'OMS de déclarer un état d'urgence mondial pour prévenir une pandémie potentielle, et non en réponse à une pandémie. Une sorte de pré-crime pandémique.

Si vous combinez cela avec la proposition d'"aide financière" pour les nations en développement signalant des "urgences sanitaires potentielles", vous pouvez voir ce qu'ils construisent - essentiellement en soudoyant les gouvernements du tiers monde pour donner à l'OMS un prétexte pour déclarer l'état d'urgence.

Nous connaissons déjà les autres points clés susceptibles d'être inclus dans un traité sur les pandémies. Il est presque certain qu'il tentera d'introduire des passeports internationaux pour les vaccins et qu'il versera des fonds dans les poches des grandes entreprises pharmaceutiques pour produire des "vaccins" toujours plus rapidement et avec encore moins de tests de sécurité.

Mais tout cela n'est rien en comparaison des pouvoirs juridiques qui pourraient être conférés au directeur général de l'OMS (ou de tout autre nouvel organisme "indépendant" qu'ils décideraient de créer) pour punir, réprimander ou récompenser les gouvernements nationaux.

Un "traité sur les pandémies" qui passe outre ou rejette les gouvernements nationaux ou locaux confierait des pouvoirs supranationaux à un bureaucrate ou à un "expert" non élu, qui pourrait les exercer à son entière discrétion et sur la base de critères totalement subjectifs.

C'est la définition même du mondialisme technocratique.