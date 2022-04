Les pays riches livrent des vaccins périmés aux pays pauvres (Mondafrique)

Des vaccins détruits au bulldozer ? Oui, parce que hors d’usage. Si les vaccins sont périmés, c’est parce que les pays riches envoient aux pays pauvres des vaccins à la limite de la date de péremption.



« Selon une enquête conjointe menée par Le Monde et une équipe internationale de journalistes (…) après avoir acheté l’essentiel de la production mondiale en début d’épidémie, les pays riches se sont retrouvés avec des excédents de vaccins sans avoir anticipé les obstacles juridiques et logistiques associés aux dons ou aux reventes » .Le gaspillage est donc de la faute des pays riches ? Pas tout à fait. Car ce vaccin a une durée de vie relativement courte. Ah oui ? Pour une raison scientifique? Oui, enfin non. Ce sont les labos qui imposent des dates de péremption courtes...

