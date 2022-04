Les signaux inquiétants cachés dans les données de l'UKHSA sur la vaccination pendant la grossesse (Daily Sceptic)

Les signaux inquiétants cachés dans les données de l'UKHSA sur la vaccination pendant la grossesse

Article originel : The Worrying Signals Hidden in the UKHSA Data on Vaccination During Pregnancy

Par Amanuensis*

Daily Sceptic, 12 avril 2022

L'UKHSA a peut-être cessé d'inclure des informations sur les infections, les hospitalisations et les décès en fonction du statut vaccinal dans ses rapports de surveillance des vaccins, mais cela ne signifie pas qu'ils sont désormais dépourvus de toute valeur. Par exemple, ils incluent depuis quelques mois des données sur l'impact des vaccins sur certains aspects de la grossesse, et ces données méritent d'être analysées.

Pour moi, ces rapports n'ont fait qu'illustrer la différence entre les études prospectives et les analyses post hoc - dans les études prospectives, il est nécessaire de préciser les aspects des données qui seront explorés avant de savoir quels seront les résultats, alors que dans les analyses post hoc, vous avez plus de liberté pour choisir les aspects des données qui correspondent à vos besoins (et ignorer ceux qui ne correspondent pas). Il n'est donc pas surprenant que les données sélectionnées par l'UKHSA concernant l'impact des vaccinations Covid sur la grossesse aient montré qu'il n'y avait pas d'effet significatif. Bien sûr, même avec une analyse post hoc, il arrive parfois que les données que vous pensiez d'abord soutenir votre cause se révèlent par la suite moins favorables que vous ne l'imaginiez, ce qui nécessite d'inventer des raisons pour cesser de rapporter les données (cela semble s'être produit récemment dans le rapport de surveillance des vaccins de l'UKHSA et dans l'étude Zoe Symptom Tracker). Il y a maintenant des preuves qui suggèrent que le détail des données sur les résultats de la grossesse pourrait aussi montrer des données gênantes (grâce à l'analyse de I Numero sur Substack dans ce billet et les suivants).

Biais de survie Avant de commencer cette analyse, n'oubliez pas que, comme pour les données générales sur la mortalité, l'examen des statistiques sur les taux de mortinatalité masque les tragédies personnelles qui se cachent derrière chaque individu qui contribue aux données. Il faut toujours en tenir compte, car les chiffres eux-mêmes cachent la réalité qui se cache derrière les données. Les données qui nous intéressent sont liées à une phrase apparemment anodine de la section sur l'issue de la grossesse du rapport de surveillance des vaccins de l'UKHSA : Le taux de mortinatalité des femmes qui ont accouché après avoir reçu une ou plusieurs doses pendant leur grossesse (3,78 pour 1 000, IC95 % : 3,41 à 4,19) était similaire à celui des femmes qui n'avaient reçu aucune dose pendant leur grossesse (3,90 pour 1 000, IC95 % : 3,72 à 4,09) et qui ont accouché entre janvier et décembre 2021. Tout cela semble bien simple : les vaccins ne semblent pas augmenter les taux de mortinatalité de manière significative, et pourraient même les réduire. Génial ! Le problème est que, lors d'une campagne de vaccination, il faut tenir compte du fait qu'au moins certaines de ces femmes qui ont tragiquement souffert d'une mortinatalité n'ont pas eu l'occasion de se faire vacciner plus tard au cours de leur grossesse. Cet effet est peut-être complexe, mais il peut être illustré à l'aide d'un exemple simple. Considérons une population de 100 000 femmes qui tombent enceintes d'un seul coup (peut-être après la projection d'un film particulièrement engageant sur les bébés mignons) avec un taux de mortinatalité de 0,5 % au cours du deuxième trimestre de la grossesse (spécifiquement), et où un quart d'entre elles reçoivent un traitement médical au cours de leur premier trimestre, un quart au cours du deuxième trimestre, un quart au cours du troisième trimestre et un quart n'ont toujours pas été traitées à la fin de leur grossesse. Examinons comment ces grossesses illustratives se dérouleraient.

Quel en est le résultat ? Même si le taux de mortinatalité dans cet exemple est identique pour chaque groupe, le taux de mortinatalité final est très différent entre les deux groupes ; ces données suggèrent que le traitement médical réduit considérablement le taux de mortinatalité. Cela s'explique par le fait que lorsqu'une femme non traitée subit une mortinatalité, celle-ci est ajoutée au décompte des mortinaissances dans le groupe non traité, même si elle aurait été traitée plus tard au cours de sa grossesse ; cela introduit un "biais de survie" en faveur des mortinaissances survenant dans le groupe non traité. Pour obtenir le même taux de mortinatalité dans cet exemple banalisé, il faudrait que le taux de mortinatalité dans le groupe traité soit trois fois plus élevé que dans le groupe non traité - et cette analyse simpliste des données suggérerait alors que le traitement est sûr, même si les taux de mortinatalité réels sont nettement plus élevés. Les chiffres réels sont plus complexes à analyser et, à mon avis, les données fournies par l'UKHSA ne sont pas suffisantes pour obtenir une estimation ferme de l'écart réel - mais il est très probable que la conclusion à laquelle est parvenue l'UKHSA déforme les faits : Il est donc très rassurant de constater que les femmes qui avaient reçu au moins une dose du vaccin pendant leur grossesse étaient plus susceptibles de donner naissance à terme à des bébés vivants sans insuffisance pondérale à la naissance et qu'elles ne présentaient aucun risque accru global d'une quelconque issue défavorable de janvier à décembre. Je dirais que les données qu'ils présentent ne sont en aucun cas rassurantes. Pour référence, I Numero calcule que le groupe vacciné avait un taux de mortinatalité excédentaire de 33% par rapport au groupe non vacciné ; je considère que cet excédent semble plausible compte tenu des données auxquelles nous avons accès. Il n'existe pas beaucoup d'autres sources indépendantes de données sur les taux de mortinatalité, mais l'une d'entre elles a récemment été rendue disponible - les données sur les taux de mortinatalité en Israël ont été obtenues via une demande de liberté d'information et ont été analysées par le Dr Josh Guetzkow sur Jackanapes on Substack. L'article entier vaut la peine d'être lu, mais pour résumer, les données ont montré que les taux de mortinatalité chez les vaccinés étaient environ un tiers plus élevés que chez les non-vaccinés - étonnamment proche de l'estimation de I Numero basée sur un ensemble de données entièrement différent. Analyse des données par mois L'UKHSA ne nous donne pas de totaux mensuels pour la plupart des données pertinentes, mais elle fournit un pourcentage actualisé du taux de mortinatalité depuis le début du programme de vaccination.

Une fois de plus, ces valeurs, prises au premier degré, sont "rassurantes" car elles ne suggèrent aucune différence significative entre les résultats obtenus par les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées. Cependant, des pourcentages cumulés comme celui-ci peuvent cacher des différences significatives. Pour illustrer ce point, prenons le cas d'une personne qui gagne en moyenne 1 000 £ par mois pendant les 11 premiers mois de l'année (il s'agit peut-être d'un footballeur particulièrement nul), mais qui, à la fin de l'année, gagne en moyenne 1 050 £ sur 12 mois. Cela ne semble pas être un changement important, mais au cours de ce 12e mois, il doit avoir gagné 1 600 £ pour obtenir cette moyenne de 1 050 £ sur 12 mois, soit beaucoup plus que les 1 000 £ par mois qu'il avait gagnés plus tôt dans l'année (il s'agit peut-être d'un footballeur qui a marqué un triplé lors d'un match au 11e mois). Pour mettre des chiffres sur ce que cela signifie : Nous avons 12 mois de données sur les mort-nés dans le tableau ci-dessus. Au 11e mois, chez les non-vaccinés, il y avait eu une moyenne de 390 mort-nés pour 100 000 grossesses, et au 12e mois, il a dû y avoir 390 mort-nés supplémentaires puisque le taux de mort-nés est resté inchangé. Cependant, chez les vaccinés au 11e mois, il y avait eu une moyenne de 363 mort-nés pour 100 000 grossesses, mais au 12e mois, il a dû y avoir 543 mort-nés supplémentaires pour que la moyenne sur la période de 12 mois passe à 378 pour 100 000, soit une augmentation d'environ 50 %. Il convient de noter en particulier que le taux du dernier mois pour les vaccinés est sensiblement plus élevé que celui des non-vaccinés pour le même mois, même si la moyenne sur la période de 12 mois reste inférieure au taux des non-vaccinés - telles sont les complications du travail avec des pourcentages cumulés. Autres données Nous ne disposons pas de beaucoup d'autres données pour travailler sur les taux de mortinatalité ou, en fait, sur tout autre résultat de grossesse, mais un aspect auquel nous avons accès est le nombre de consultations avec des sages-femmes expérimentées et leur évolution au cours des dernières années.

Les consultations étaient d'environ 250 000 par mois avant 2020, mais elles sont passées à plus de 300 000 par mois depuis le printemps 2021. Il s'agit d'une augmentation significative des taux de consultation, et nous n'avons pas de baby-boom pour l'expliquer. Ce n'est pas une preuve concluante que quelque chose se passe - il y a trop de facteurs en jeu pour tirer cette conclusion (notamment la pertinence de la vaccination pendant une phase particulière de la grossesse). Cependant, les données qui ont été mises à notre disposition depuis janvier 2021 suggèrent qu'une analyse beaucoup plus rigoureuse de l'impact des vaccins sur la grossesse est nécessaire. *Amanuensis est un ancien universitaire et un scientifique senior du gouvernement. Il tient un blog sur Bartram's Folly.