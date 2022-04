Newsletter n°429

Flash info J35. Plus de 1 000 combattants du groupe Wagner à l'Est/ Mariupol: Résistance acharnée/ Guerre en Ukraine : risque de famine au Kenya, selon l'ONU; l'inflation a bondi de 7.3% en Allemagne/ Explosions signalées dans toute la région de Kiev/ Des forces russes quittent les régions de Kiev et de Tchernihiv