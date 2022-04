Newsletter n°432

FlashinfoJ58. La France livre des canons Caesar et des missiles Milan/ Mariupol: images satellites semblant montrer des charniers- Azov refuse la reddition-Pas un seul civil d'Azovstal n'a été libéré/ Les FAU contraints de se retirer de Rubizhne et Kreminna/ Avancée russe près de Kharkiv/ Le journaliste US Gonzalo Lira est en vie/ Moskva: 1 mort et 27 disparus selon Moscou