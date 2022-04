"Plus on plongeait dans le patrimoine d'Emmanuel Macron, plus on découvrait des invraisemblances" Jean-Baptiste Rivoire (France Soir)

Jean-Baptiste Rivoire, fondateur de "Off Investigation", a mené avec son équipe une enquête intitulée "Emmanuel : un homme d'affaires à l'Élysée", qui rencontre un grand succès, en particulier l'un des huit volets de cette série documentaire : "Patrimoine de Macron, où sont passés les millions ?" Son auteur nous parle de la lumière nouvelle jetée sur cette question brûlante et toujours pas pleinement élucidée : Emmanuel Macron a-t-il dilapidé ou dissimulé (ou les deux) une grande partie des revenus des presque quatre années qu'il a passées dans la banque d'affaires Rothschild avant de rejoindre François Hollande à l'Élysée en 2012 ?



Du point de départ de l'enquête aux réactions qu'elle a suscitées, Jean-Baptiste Rivoire nous raconte comment il a fait revenir cette "affaire" sur le devant de la scène médiatique... Tout du moins hors des "grands médias", qui rechignent à s'en emparer : l'occasion d'évoquer également avec lui un autre de ses sujets, l'état du système médiatique en France et les difficultés qu'y rencontre le journalisme d'investigation...