Pourquoi la stratégie de l'Occident en Ukraine est si dangereuse (Daily Sceptic)

Pourquoi la stratégie de l'Occident en Ukraine est si dangereuse Article originel : Why the West’s Strategy in Ukraine Is So Dangerous Par Noah Carl Daily Sceptic, 11.04.22

Le professeur John Mearsheimer est l'homme qui a prédit la crise ukrainienne. Dans une nouvelle discussion vidéo à ne pas manquer avec l'American Committee for U.S.-Russia Accord, il explique pourquoi la stratégie actuelle de l'Occident est si dangereuse.

Mearsheimer commence par noter que "ce que nous avons ici est une guerre entre les États-Unis et la Russie". Attendez, ne s'agit-il pas d'une guerre entre l'Ukraine et la Russie ? Si, dans la mesure où tous les combattants sont issus de ces deux pays (à part quelques mercenaires et volontaires étrangers).

Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de troupes étatsuniennes sur le terrain que ce pays n'est pas profondément impliqué dans le conflit - dans la mesure où l'on peut parler d'une "guerre par procuration" entre les États-Unis et la Russie. L'argument est exposé dans ces deux articles du journaliste Aaron Maté, qui affirme que "les États-Unis ont provoqué la guerre de Poutine".

Les deux articles de Maté méritent d'être lus dans leur intégralité, mais voici quelques-uns des faits les plus pertinents :

- Avant le coup d'État de 2014 soutenu par l'Occident, un appel téléphonique a été divulgué dans lequel deux responsables étatsuniens (Victoria Nuland et Geoffrey Pyatt) discutent explicitement de qui ils vont installer dans le prochain gouvernement ukrainien.

- En 2017, le sénateur Lindsay Graham a déclaré à un groupe de soldats ukrainiens : "Votre combat est notre combat. 2017 sera l'année de l'offensive." De même, le sénateur John McCain a déclaré : "Nous sommes avec vous, votre combat est notre combat et nous allons gagner ensemble."

- En 2019, la RAND Corporation a examiné les options que les États-Unis pourraient poursuivre pour "dépasser et déséquilibrer" l'économie et les forces armées de la Russie. Elle a conclu que "Fournir une aide létale à l'Ukraine" produirait des bénéfices élevés en exploitant "le plus grand point de vulnérabilité externe de la Russie".

- En janvier 2020, le membre du Congrès Adam Schiff a déclaré ouvertement : "Les États-Unis aident l'Ukraine et son peuple afin que nous puissions combattre la Russie là-bas, et que nous n'ayons pas à combattre la Russie ici".

- En février 2022, l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Zelensky a révélé au magazine Time que la décision de Zelensky, en février de l'année dernière, de fermer trois chaînes de télévision pro-russes était "calculée pour correspondre à l'agenda étatsunien".

- En plus d'envoyer des milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine, les États-Unis ont passé des années à former les forces armées du pays et ont fourni des renseignements en temps réel sur le champ de bataille depuis le début du conflit.



Pour en revenir aux commentaires de John Mearsheimer, il affirme que la guerre en Ukraine est "la crise la plus dangereuse depuis la Seconde Guerre mondiale" et qu'elle est en fait "plus dangereuse que la crise de Cuba" en raison du risque d'escalade nucléaire. Mais pourquoi existe-t-il un véritable risque d'escalade nucléaire ?

La raison est que Poutine et de nombreux Russes perçoivent l'expansion de l'OTAN en Ukraine comme une "menace existentielle" pour la Russie. De nombreux commentateurs occidentaux contestent que cette expansion constitue une telle menace existentielle. Mais ce qu'ils pensent n'est "pas pertinent", affirme Mearsheimer, car "la seule chose qui compte est ce que Poutine et ses compatriotes russes pensent".



Du point de vue de Poutine, donc, "il ne peut pas perdre". En d'autres termes, perdre la guerre n'est tout simplement pas une option. Pendant ce temps, les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN misent sur une défaite totale de la Russie, allant jusqu'au changement de régime. Ils ont décidé que "nous devons gagner".

Et lorsque deux puissances nucléaires décident chacune que perdre n'est pas une option, le risque d'escalade nucléaire augmente considérablement. Remarque : même si le risque d'escalade nucléaire n'est que de 10 %, cela reste une probabilité inquiétante d'un résultat aussi catastrophique.

Ne devrions-nous pas faire tout ce qui est en notre pouvoir pour parvenir à un compromis, même si cela implique des concessions à la Russie, comme la reconnaissance de la Crimée et l'exclusion de l'Ukraine de l'OTAN ? Attendre simplement que la Russie perde, et espérer qu'il n'y ait pas de guerre nucléaire, ne semble pas être une très bonne stratégie.