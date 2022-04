Qui a tué le secrétaire général de l'ONU, Dag Hammarskjöld, en 1961 ? (Le Monde)

---L’Union minière du Haut-Katanga, un groupe industriel belge, finance et arme les séparatistes. Paris n’est pas en reste. Dans le 16e arrondissement, « à deux pas du Trocadéro », la « mission permanente du Katanga » recrute des mercenaires. Des « affreux », tels Bob Denard, Roger Faulques ou Roger Trinquier, se font embaucher.



« Illégalisme d’Etat »

La France pratique alors l’« illégalisme d’Etat », en soutenant officieusement ces déçus de l’Algérie, sans l’admettre publiquement. A Paris, le général de Gaulle s’inquiète de l’interventionnisme de « Monsieur H », qui s’est révélé « plus général que secrétaire ». Le Suédois, lui, « n’a plus le moindre doute quant à la haine que lui voue le “grand Charles” ».



Le 13 septembre 1961, les troupes onusiennes ont lancé une opération pour mettre fin à la sécession. Alors que l’offensive est en train de virer au désastre pour l’ONU, Dag Hammarskjöld embarque, le 17 septembre, pour Ndola, où il doit ­négocier un cessez-le-feu avec Moïse Tshombe. L’Albertina a-t-il été abattu en vol, comme l’affirment les témoins, qui disent avoir vu un appareil le prendre en chasse ?

Au terme de son investigation, qui se lit comme un polar historique, le journaliste dévoile son intime conviction : le DC6 aurait été abattu par un Dornier, un petit avion bimoteur, piloté par l’Allemand Heinrich Schäfer, ancien aviateur de la Luftwaffe. Au sol, il aurait pu avoir le soutien du « crash group », composé de mercenaires français.

« Ce Cluedo géant n’est pas tout à fait terminé », écrit l’auteur. L’ONU et les capitales occidentales accepteront-elles un jour de déclassifier leurs archives et d’exposer leurs sombres secrets, au risque de déclencher « un tollé planétaire » et d’« altérer durablement les relations bilatérales et transversales entre Londres, Paris, Washington, Pretoria, Stockholm, Bruxelles et Berlin » ? Maurin Picard en doute.

Lire l'article en entier.