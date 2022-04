Rafael Nadal : myocardite vaccinale ou fracture de fatigue costale ? (Vidéo)

Fin mars, le tennisman espagnol Rafael Nadal (35 ans, numéro 3 mondial ATP) a montré une bien piètre prestation lors de la finale d'Indian Wells aux Etats-Unis. Il a été vu serrant sa poitrine gauche de douleur puis a reçu une sorte de massage de la poitrine par son coach médical alors qu'il était allongé sur le sol (voir la vidéo ). Après, Nadal s'est plaint de "douleurs à la poitrine" et de "problèmes respiratoires": "c'est comme si j'avais une aiguille dedans tout le temps () ça me donne un peu le vertige () c'est une sorte de douleur qui me limite beaucoup." Nadal a ajouté que cela pourrait être "quelque chose dans les côtes, je ne sais pas encore".

Un jour plus tard, Nadal expliquait sur Twitter : "Je voulais annoncer que je suis rentré en Espagne et je suis immédiatement allé rendre visite à mon équipe médicale pour faire les tests après la finale d'Indian Wells que j'ai disputée avec inconfort. En fin de compte, j'ai une fissure de stress dans l'une de mes côtes et je serai absent pendant 4 à 6 semaines. »