[Vidéo] "Sommet du gouvernement mondial" + "Massacre de Bucha" (Off Guardian)

Regardez : "Sommet du gouvernement mondial" + "Massacre de Bucha". Article originel : WATCH: “World Govt Summit” + “Bucha massacre” Off Guardian, 19.04.22

Dans l'édition ci-dessus de New World Next Week, James Corbett et James Evan Pilato discutent, entre autres choses, de certains cas intéressants pour "révéler la partie silencieuse à haute voix" au "Sommet du Gouvernement Mondial".

Oui, vous avez bien lu - le Sommet Mondial du Gouvernement existe. Et il présente exactement la "sordide galerie de personnages" à laquelle on peut s'attendre.

Ils discutent également du massacre présumé de civils par - eh bien, quelqu'un - dans la petite ville de Bucha, près de Kiev. Et ils font preuve d'une lucidité de plus en plus rare sur ce sujet torturé.

Depuis l'"opération spéciale" russe en Ukraine, les gens se sont empressés de prendre parti, sans tenir compte de l'agenda plus large en jeu.



EP et C nous le rappellent :

§ Nous ne sommes pas sur le terrain et n'avons aucune idée de ce qui s'est passé (ou ne s'est pas passé).

§ Les deux parties s'engagent dans la manipulation et la propagande, c'est la nature de la guerre.

§ Les deux parties ont été accusées d'utiliser de "fausses" séquences, la presse occidentale ayant approuvé des dizaines de fois à ce jour des séquences qui se sont avérées être de véritables faux.



En outre, le ministère russe de la défense a officiellement accusé l'Ukraine de vouloir "mettre en scène" des incidents en utilisant des corps provenant de morgues ou des victimes présumées d'autres incidents présumés (c'est nous qui soulignons...).

"Le Service de sécurité de l'Ukraine prévoit de transporter les corps des habitants de la région tués par les tirs d'artillerie ukrainiens de la morgue de l'hôpital municipal de la rue Polevaya au sous-sol d'un immeuble de la banlieue est d'Irpen."

Ensuite, le Service de sécurité de l'Ukraine mettra en scène une action avec des tirs et la "destruction" d'un prétendu "groupe de reconnaissance russe" arrivé à Irpen "pour tuer les témoins des crimes de guerre russes" dans la forêt de Puscha-Voditskii.

Dans le même temps, les corps des militaires russes capturés et précédemment tués par les nationalistes sous la torture seront présentés comme des "preuves indéniables" dans la forêt.

Le brouillard est donc dense sur cette affaire, et s'étend en effet sur l'ensemble de l'Ukraine en ce moment.

Si vous n'êtes pas sur place, ou même si vous l'êtes, il y a très peu de chances que vous ayez une idée de l'histoire complète.

C'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne suivons pas l'exemple d'autres médias indépendants et ne proposons pas de "sitreps" quotidiens synthétisés à partir de rien d'autre que des briefings du ministère russe de la Défense, de vidéos non vérifiées et de "bavardages" dans l'éther.

Nous ne sommes pas en mesure d'offrir une vérification de ce qui est rapporté. Aucun d'entre nous ne l'est, même ceux qui partagent librement ces informations.

En outre, nous sommes conscients que cette "opération" et les "sanctions" qui l'accompagnent visent à promouvoir les mêmes objectifs que ceux de la "pandémie" totalement fictive. Il est donc injustifié et peu judicieux de considérer cette opération comme une simple guerre par procuration de l'OTAN avant 2020.

C'est la nouvelle normalité après tout, et ce à quoi nous assistons pourrait bien être la première "nouvelle guerre normale", quoi que cela puisse signifier.

Jusqu'à ce que tout devienne plus clair, nous ne pousserons pas la propagande de qui que ce soit ni ne promouvrons une pensée binaire simpliste alors que cela semble être un résultat/objectif très clair de l'"opération spéciale" elle-même.



Les notes de l'émission et les options de téléchargement sont disponibles ici, et vous pouvez lire/regarder d'autres travaux de James ici et ici.