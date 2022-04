Selon une étude majeure, les vaccins Covid multiplient jusqu'à 120 fois le risque d'inflammation cardiaque grave selon une étude publiée dans JAMA (Daily Sceptic)

Selon une étude majeure, les vaccins Covid multiplient jusqu'à 120 fois le risque d'inflammation cardiaque grave

Article originel : Covid Vaccines Increase Risk of Severe Heart Inflammation Up to 120-Fold, Major Study Finds

Par Will Jones

Daily Sceptic, 24.04.22

La vaccination contre la Covid multiplie jusqu'à 120 fois le risque d'inflammation cardiaque grave, selon une importante étude scandinave publiée dans le Journal of the American Medical Association (JAMA). L'étude a porté sur plus de 23 millions de dossiers de patients couvrant les populations de plus de 12 ans du Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède, du début du déploiement du vaccin en décembre 2020 au 5 octobre 2021. Chez les jeunes hommes âgés de 16 à 24 ans, dans les 28 jours suivant l'administration d'une deuxième dose, l'étude a révélé que les myocardites graves (nécessitant une hospitalisation) étaient environ cinq fois plus fréquentes avec Pfizer et 14 fois plus fréquentes avec Moderna. Cela correspondait à six événements pour 100 000 personnes après Pfizer et à 18 événements pour 100 000 personnes après Moderna. Une deuxième dose de Moderna administrée après une première dose de Pfizer s'accompagnait d'un risque encore plus élevé : un risque multiplié par 36, correspondant à 27 événements pour 100 000 personnes. Le vaccin Moderna contient trois fois plus d'ARNm que le vaccin Pfizer, ce qui, selon les auteurs, explique l'augmentation du risque. Une bizarrerie est que l'étude ne semble pas pouvoir déterminer le nombre total d'événements de myocardite grave. Dans le tableau 2 ci-dessous, dans la colonne de gauche, il est indiqué qu'il y a eu 85 + 34 + 53 = 172 événements après une deuxième dose.

Cela donne 115 + 60 = 175 événements après la deuxième dose. Pourtant, plus bas, nous obtenons un troisième chiffre : "Sur les 213 cas de myocardite dans la fenêtre de risque de 28 jours après une deuxième dose de vaccin ARNm SRAS-CoV-2, 135 événements sont survenus au cours de la première semaine." Alors, combien de cas de myocardite grave y a-t-il eu dans les 28 jours suivant une deuxième dose de vaccin ARNm - 172, 175 ou 213 ? En utilisant le chiffre le plus élevé, les auteurs observent que si 135 des 213 cas sont survenus au cours de la première semaine, soit plus de la moitié, le risque au cours de cette semaine est très élevé. Chez les hommes âgés de 16 à 24 ans, le risque était environ 13 fois plus élevé au cours de la semaine suivant une deuxième dose de Pfizer et 38 fois plus élevé après une deuxième dose de Moderna. Pour une deuxième dose de Moderna lorsque la première dose était du Pfizer, le risque était 120 fois plus élevé. Il convient de noter que la barre de la myocardite est ici très haute, excluant même les personnes qui reçoivent une attention médicale en tant que patient externe à l'hôpital, sans parler des cas plus légers ; même les cas les plus légers peuvent toutefois causer des dommages à long terme. L'étude a révélé que le risque de myocardite grave après une infection par Covid était négligeable, avec seulement environ un événement excédentaire pour 100 000 dans les 28 jours suivant l'infection et un intervalle de confiance incluant zéro. Pour une raison quelconque, l'étude n'a pas examiné le risque en dehors de la fenêtre de 28 jours après la vaccination, et nous ne savons donc pas si le risque élevé persiste au-delà de cette période. Il convient de garder à l'esprit que les estimations du risque sont des estimations ajustées basées sur une modélisation qui prend en compte les facteurs de confusion potentiels : sexe, groupe d'âge, statut de travailleur de la santé, résident de maison de retraite et certaines comorbidités répertoriées. Les estimations de risque non ajustées ne sont pas indiquées, et nous ne savons pas dans quelle mesure les ajustements sont solides. On ne comprend pas pourquoi il était nécessaire de recourir à la modélisation pour ajuster ces facteurs plutôt que de fournir simplement des résultats stratifiés par sexe et par âge, en excluant les travailleurs de la santé, les résidents de maisons de repos et les personnes souffrant de comorbidités, du moins pour certains des résultats. Les ajustements par modélisation sont souvent opaques, surtout lorsque des estimations non ajustées ne sont pas fournies, alors que les résultats stratifiés sont généralement clairs.

Les résultats ont été résumés comme suit : Parmi les 23 122 522 résidents nordiques (81% vaccinés à la fin de l'étude ; 50,2% de femmes), 1 077 myocardites incidentes et 1 149 péricardites incidentes ont été identifiées. Au cours de la période de 28 jours, chez les hommes et les femmes de 12 ans ou plus ayant reçu un calendrier homologue [deux doses de vaccin du même type], la deuxième dose était associée à un risque plus élevé de myocardite, avec des IRR ajustés [rapports de taux d'incidence] de 1,75 (IC 95 % [intervalle de confiance], 1,43-2,14) pour BNT162b2 [Pfizer] et de 6,57 (IC 95 %, 4,64-9,28) pour mRNA-1273 [Moderna]. Chez les hommes âgés de 16 à 24 ans, les TRI ajustés étaient de 5,31 (IC 95 %, 3,68-7,68) pour une seconde dose de BNT162b2 et de 13,83 (IC 95 %, 8,08-23,68) pour une seconde dose de mRNA-1273, et le nombre d'événements en excès était de 5. 55 (IC 95 %, 3,70-7,39) événements pour 100 000 vaccinés après la deuxième dose de BNT162b2 et 18,39 (9,05-27,72) événements pour 100 000 vaccinés après la deuxième dose de mRNA-1273. Les estimations pour la péricardite étaient similaires.

Voici le tableau complet des résultats pour la myocardite grave dans la fenêtre de 28 jours. Il convient de noter que le risque est considérablement élevé pour de nombreux sous-groupes, en particulier pour les hommes de moins de 40 ans (et pas seulement ceux âgés de 16 à 24 ans) après une deuxième dose de Moderna, mais aussi dans d'autres cas. Cependant, les larges intervalles de confiance rendent les résultats incertains dans de nombreux sous-groupes en dehors des hommes de moins de 40 ans.

Les auteurs concluent que les risques "doivent être mis en balance avec les avantages de la protection contre la maladie grave de la COVID-19". Cependant, étant donné le risque extrêmement faible de la Covid pour les jeunes hommes en bonne santé et le risque considérablement élevé de myocardite grave après la vaccination - plus les risques associés aux autres effets indésirables, à court et à long terme - il est difficile de voir comment cela pourrait valoir la peine, ou pourquoi ces vaccins n'ont pas déjà été retirés pour les groupes d'âge plus jeunes.