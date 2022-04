Selon une étude publiée dans Nature Scientific Report, le déploiement du vaccin s'accompagne d'une augmentation de 25 % des appels d'urgence pour arrêt cardiaque chez les jeunes adultes (Daily Sceptic)

Selon une étude, le déploiement du vaccin s'accompagne d'une augmentation de 25 % des appels d'urgence pour arrêt cardiaque chez les jeunes adultes. Article originel : Vaccine Rollout Correlates With 25% Spike in Cardiac Arrest Emergency Calls for Young Adults, Study Finds Par Will Jones Daily Sceptic, 29.04.22

Les appels d'urgence pour arrêt cardiaque et syndrome coronarien aigu chez les jeunes en Israël ont été significativement associés au déploiement du vaccin, à la fois à la première et à la deuxième dose, avec un pic de 25 % plus élevé que les années précédentes, mais pas à la prévalence de la COVID-19, selon une étude publiée dans la revue Nature Scientific Reports.



En utilisant les données des services médicaux d'urgence nationaux d'Israël de 2019 à 2021, l'étude a examiné le volume d'appels d'arrêt cardiaque et de syndrome coronarien aigu dans la population des 16-39 ans. Elle a constaté une augmentation de plus de 25 % des deux types d'appels entre janvier et mai 2021, par rapport à 2019-2020, mais aucune augmentation significative des appels en corrélation avec les taux d'infection par la COVID-19.

La principale conclusion de cette étude concerne l'augmentation de plus de 25 % du nombre d'appels d'AC [arrêt cardiaque] et d'appels de SCA [syndrome coronarien aigu] de personnes âgées de 16 à 39 ans pendant le déploiement de la vaccination COVID-19 en Israël (janvier-mai 2021), par rapport à la même période des années précédentes (2019 et 2020). De plus, il existe une association robuste et statistiquement significative entre le nombre d'appels hebdomadaires de l'AC et de l'AEC, et les taux de première et deuxième doses de vaccin administrées à ce groupe d'âge. Dans le même temps, aucune association statistiquement significative n'a été observée entre les taux d'infection par le COVID-19 et le nombre d'appels de l'AC et de l'AEC. Ce résultat s'aligne sur les conclusions précédentes qui montrent que les augmentations de l'incidence globale des AC ne sont pas toujours associées à des taux d'infection par le COVID-19 plus élevés au niveau de la population, ainsi que la stabilité des taux d'hospitalisation liés à l'infarctus du myocarde tout au long de la vague initiale du COVID-19 par rapport aux bases pré-pandémiques en Israël. Ces résultats sont également reflétés par un rapport faisant état d'une augmentation des visites aux services d'urgence pour des problèmes cardiovasculaires pendant le déploiement de la vaccination en Allemagne, ainsi que d'une augmentation des appels au SAMU pour des incidents cardiaques en Écosse.



Alors que plusieurs études ont montré que la myocardite grave était un effet indésirable rare des vaccins, les auteurs de l'étude notent que la myocardite passe souvent inaperçue et qu'elle est probablement responsable de 12 à 20 % des décès inattendus chez les adultes de moins de 40 ans en temps normal.

La myocardite est une maladie particulièrement insidieuse dont les manifestations rapportées sont multiples. Une vaste littérature met en évidence les cas asymptomatiques de myocardite, qui sont souvent sous-diagnostiqués, ainsi que les cas où la myocardite peut être diagnostiquée à tort comme un syndrome coronarien aigu (SCA). En outre, plusieurs études approfondies démontrent que la myocardite est une cause majeure de décès soudains et inattendus chez les adultes de moins de 40 ans, et évaluent qu'elle est responsable de 12 à 20 % de ces décès. Il est donc plausible de craindre que l'augmentation des taux de myocardite chez les jeunes n'entraîne une augmentation d'autres événements cardiovasculaires indésirables graves, tels que les arrêts cardiaques (AC) et les SCA. Des données anecdotiques suggèrent qu'il ne s'agit pas seulement d'une préoccupation théorique.



Les résultats, illustrés visuellement dans les graphiques suivants, sont indéniables, avec des pics correspondants clairs entre le nombre de vaccinations et d'appels d'urgence.