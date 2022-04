Ukraine – Le massacre de Boutcha, un Timisoara à l’ukrainienne (Donbass Insider)

Ukraine – Le massacre de Boutcha, un Timisoara à l’ukrainienne

Par Christelle Néant

Donbass Insider 4.04.22

Le 3 avril 2022, les autorités ukrainiennes et les Occidentaux ont accusé la Russie d’avoir commis un massacre sur des civils de Boutcha, une localité située en périphérie de Kiev. Mais plusieurs incohérences indiquent que le massacre de Boutcha est un épisode digne de l’affaire des charniers de Timisoara (un cas d’école de désinformation). Pour comprendre ce qui s’est réellement passé, il faut reprendre la chronologie des événements. Le 30 mars 2022, l’armée russe se retire de Boutcha, dans le cadre du redéploiement des troupes vers le théâtre principal des opérations, à savoir le Donbass. Alexandre Kots, un journaliste qui était avec les troupes russes à Boutcha dit même que l’armée russe avait commencé à se retirer de cette zone déjà plusieurs jours avant, et que le 30 mars est juste la date à laquelle les derniers soldats sont partis. L’armée ukrainienne n’a pas réalisé immédiatement que l’armée russe était partie et a continué à bombarder la zone pendant plusieurs jours, ce qui a pu provoquer des pertes civiles. Le 31 mars 2022, le maire de Boutcha, Anatoli Fedorouk, enregistre une vidéo, où il exprime sa joie concernant le départ des forces armées russes de sa ville. À aucun moment dans la vidéo il ne parle de massacre de civils. Le maire affiche un grand sourire et parle de victoire, etc. Pas un mot sur un éventuel massacre à Boutcha, pas un mot sur des pertes civiles. Rien. Ce qui est pour le moins étrange.

Dans le même temps, la chaîne Telegram Bucha Live, qui parle de l’actualité de Boutcha ne mentionne aucun massacre de civils, ni le 29, ni le 30, ni le 31 mars 2022. Il n’y a rien sur cette chaîne avant l’éclatement du scandale public. Plutôt bizarre non pour une chaîne censée être au courant de ce qui se passe localement. Le 1er avril 2022, une vidéo est publiée sur Twitter par un compte appartenant à une Ukrainienne, qui dit l’avoir reçue de son frère. On y voit clairement des corps gisant dans la rue, mais aussi à 8 secondes on voit très clairement à droite de la route un cratère bien frais, sûrement laissé par un obus de mortier. Or plusieurs corps sont à quelques mètres à peine de ce cratère, ce qui semble clairement indiquer que ces civils sont morts à cause d’un bombardement récent (et donc un bombardement de l’armée ukrainienne) et non d’une balle dans la tête (ils ne sont d’ailleurs pas ligotés contrairement à d’autres corps).

Le 2 avril 2022, la police ukrainienne publie une longue vidéo de leur périple dans Boutcha, où on ne voit qu’un seul corps dans l’ensemble des rues visitées (au début de la vidéo-, et au vu de l’état de ce dernier, il est évident qu’il a été tué par un bombardement.

Cette vidéo fait tellement tache dans le narratif que certains en Ukraine le disent publiquement.

« Notre source au sein du cabinet présidentiel a déclaré qu’il y a un grand scandale à Bankova à propos de la vidéo de la police nationale, qui a été mise en ligne sur l’instruction d’Anton Guerachtchenko sur le nettoyage de Boutcha. C’est cette vidéo qui présente de fortes divergences avec les images des résidents assassinés, qui a fait le tour du monde hier, mais qui a été réalisée deux jours après le nettoyage et n’a pas été incluse dans le rapport de la police nationale, qui soulève aujourd’hui des questions. M. Arestovitch considère les actions de M. Guerachthchenko comme une provocation délibérée, car la vidéo soulève de nombreuses questions quant à la raison pour laquelle il n’y a pas de morts dans les rues et que le maire ne fait que rendre compte de l’opération de nettoyage », peut-on lire dans ce post.

Le même jour, le 2 avril 2022, le chef de la défense territoriale de Kiev, Sergueï Korotkikh, surnommé Botsman (qui a combattu dans le régiment néo-nazi Azov), publie plusieurs vidéos du travail de « ses gars ». Dans la deuxième vidéo de son post, à 6 secondes on entend clairement un des gars demander s’il peut tirer sur les « hommes qui n’ont pas de brassard bleu » (brassards de l’armée ukrainienne). Ce à quoi son commandant (Botsman) répond positivement.

Or, un certain nombre de corps, dont ceux se trouvant dans la fameuse « cave de torture », portent des brassards blancs, typiques des civils vivant dans une zone sous contrôle russe (ces brassards servent à indiquer qu’ils ne sont pas hostiles), et qui font écho à ceux de l’armée russe en Ukraine.

De plus, si on regarde la chaîne Telegram de Botsman, on voit clairement que les premières photos de gens morts ET ligotés, ne datent que du 2 avril, c’est-à-dire quand Botsman et ses hommes sont déjà sur place avec la police ukrainienne pour (et je cite là le média ukrainien LB.ua, dans un article du 2 avril 2022) nettoyer la ville « des saboteurs et complices des forces russes » !!!

Si on met ça en rapport avec la question du soldat de l’équipe de Botsman sur le fait de pouvoir tirer sur les hommes ne portant pas un brassard bleu, le scénario commence à devenir plus clair. Soulignons les autres incohérences. Rien que sur les chiffres, personne n’est d’accord. La procureure générale Venediktova annonce 410 corps, le maire de Boutcha a déclaré à l’AFP par téléphone 280 corps trouvés dans les fosses communes, l’AFP qui elle-même ne parle que de 24 corps vus, et Associated Press annonce 20 morts dans les rues. Si on regarde les différents corps quatre localisations différentes se dessinent : – La rue Iablonskaya, où une vingtaine de civils ont été tués, vraisemblablement par des bombardements de l’armée ukrainienne sur Boutcha après le départ des soldats russes. Ils ont été laissés sur place jusqu’au 3 avril 2022. Un reportage de la BBC nous éclaire à ce sujet. À 16 secondes, le cameraman filme un obus de mortier encastré dans l’asphalte. Une fois géolocalisé, on se rend compte que cet obus vient du sud, c’est-à-dire de l’endroit où se trouvait l’armée ukrainienne !

– La fosse commune située près de l’église Saint Andreï. La tranchée a été creusée par les autorités municipales en concertation avec les troupes russes, pour y enterrer des civils morts lors des échanges de tirs entre l’armée russe et l’armée ukrainienne. Et cette tranchée ne date pas du 30 ou 31 mars, mais de la mi-mars comme le prouve cette vidéo datée du 13 mars, où on voit que les corps ont été enterrés décemment. La vidéo dit d’ailleurs clairement que les gens enterrés sont morts à cause des bombardements. Rien à voir donc avec des civils exécutés par l’armée russe. Il y aurait 67 corps dans cette fosse commune d’après la vidéo.

– Il y a neuf corps près de, et dans, un bâtiment qui aurait abrité les forces armées russes. Un des morts a les mains attachées dans le dos avec du ruban adhésif et du film alimentaire (méthode typique des Ukrainiens, visible sur toutes les vidéos de personnes attachées à des poteaux avant d’être frappées, qui circulent activement sur internet depuis plusieurs semaines). Un des corps montre aussi de manière visible une blessure par balle au genou, méthode de torture utilisée par les Ukrainiens contre les soldats russes capturés (torture qu’ils ont eux-mêmes filmés).