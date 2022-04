Ukraine : Propagande d'atrocités (SPR)

Sur la base des preuves actuellement disponibles, SPR peut confirmer que les prétendus attentats à la bombe russes contre la maternité de Marioupol et le théâtre dramatique de Marioupol ainsi que le prétendu massacre russe à Bucha près de Kiev étaient des opérations de propagande d'atrocités OTAN / Ukrainiennes.

À Bucha, par exemple, les corps dans les rues ont été victimes de bombardements ukrainiens fin mars (pendant l'occupation et la retraite russes) et victimes d'exécutions ukrainiennes ultérieures de « collaborateurs » (d'où les brassards blancs , signe du statut de non-combattant pendant occupation russe). La fosse commune près de l'église de Bucha contenait des victimes - militaires et civiles - de la première offensive militaire russe et des contre-attaques ukrainiennes qui ont suivi.