Un avocat stagiaire "intelligent et ambitieux" de 26 ans a souffert de maux de tête "atroces" avant de mourir d'un caillot sanguin après avoir reçu le vaccin Astra-Zeneca contre la Covid, selon les conclusions d'une enquête (Daily Mail)

Un avocat stagiaire "intelligent et ambitieux" de 26 ans a souffert de maux de tête "atroces" avant de mourir d'un caillot sanguin après avoir reçu le vaccin Astra-Zeneca Covid, selon les conclusions de l'enquête.

Daily Mail, 26.04.22



Oli Akram Hoque, 26 ans, a reçu le vaccin Astra Zeneca le 19 mars de l'année dernière.

M. Hoque, d'Ilford, dans l'est de Londres, s'est ensuite plaint de maux de tête "atroces"

Après une crise, un scanner de vidéosurveillance a montré qu'il souffrait d'un caillot sanguin rare dû au vaccin.

Son état s'est détérioré et il est décédé à l'hôpital de Romford le 15 avril 2021...

