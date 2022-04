Un soldat tchétchène allègue que les néonazis d'Azov ont envoyé des "nègres" ("étudiants noirs" ou bien des "mercenaires") comme chair à canon à Mariupol (Vidéo)

Selon le témoignage d'un soldat tchéchène, le bataillon néonazi d'Azov et les FAU auraient envoyé des étudiants noirs (qualiiés de "nègres" dans le reportage) ou bien des "mercenaires" nouvellement recrutés comme éclaireurs dans la bataille de Mariupol pour repérer les tireurs tchéchènes qui les abattaient.

Voir la vidéo de Donbass-Insider (DI) à 4'55''ci-dessous.

DI: "Avez-vous rencontrez des étrangers parmi le bataillon Azov?"



Soldat tchétchène : "Des nègres, j'ai vu des noirs de mes propres yeux. Cela pourrait être des étudiants. Ce qu'il en reste. Non, leurs mercenaires. Ils les envoient en premier. Et à travers eux ils découvrent où nous sommes. Ils ne se soucient pas de leurs cadavres. Ils découvrent d'où on les tue. Et puis ils veulent nous avoir et ils essaient mais ils ne peuvent pas. Ici les gens ont vécu dans l'esclavage ils disent que c'est horrible ce qu'ils ont fait ici, ces bandéristes ou ce qu'ils sont avec des symboles allemands. Ils gardaient ces gens comme des chiens, nous avons pitié de ces gens..."