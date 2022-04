Une vaste étude israélienne démontre que la durabilité du vaccin Pfizer BNT162b2 est défaillante, mais qu'il est encore possible de le commercialiser, du moins à court terme (TrialSite News)

Une vaste étude israélienne démontre que la durabilité du BNT162b2 est défaillante, mais qu'il est encore possible de le commercialiser, du moins à court terme Article originel : Large Israeli Study Demonstrates Failing Durability of BNT162b2 Yet More Marketability at Least in the Short Run Trial Site News, 8.04.22

Récemment, le POTUS a reçu sa quatrième injection du vaccin COVID-19, qui fait partie de la vague d'une nouvelle inoculation ciblant le nouveau coronavirus. Cette situation est due à une combinaison de problèmes de durabilité des vaccins et d'un agent pathogène dynamique et mutant, plus récemment sous la forme d'Omicron et maintenant de BA.2. Ces agents pathogènes échappent de plus en plus aux anticorps vaccinaux. Une vaste étude d'observation basée sur les données du ministère israélien de la santé et portant sur 1,25 million de personnes âgées de plus de 60 ans démontre que la durabilité des doses de rappel est discutable. Les personnes ayant reçu leur quatrième dose étaient plus susceptibles d'être testées positives au SRAS-CoV-2, le virus à l'origine du COVID-19, que celles qui n'avaient reçu que trois doses après seulement cinq semaines. Étant donné qu'Israël ne dépend que du produit à base d'ARNm de Pfizer (développé à l'origine par BioNTech), une conclusion troublante de cette étude est que l'efficacité du coup de pouce pour stopper l'infection et ainsi empêcher la transmission communautaire ne dure que quelques semaines, du moins pour les personnes âgées de 60 ans et plus. Dans un monde plus honnête, les résultats publiés dans le New England Journal of Medicine feraient la une de journaux tels que le New York Times ou le Washington Post, ou seraient largement commentés sur CNN. Le produit ARNm BNT162b2 confère une protection contre la maladie grave pendant la brève période analysée, ce qui signifie des actionnaires heureux. Les arguments en faveur d'une protection supplémentaire par rappel, qui conduit à des revenus plus importants, seront avancés. Dans l'ensemble, l'équipe de l'étude, qui représente l'élite des centres médicaux universitaires israéliens, classe ce vaccin comme un "avantage absolu modeste". Cependant, si on le mesure par rapport aux critères plus traditionnels des vaccins - comme la capacité de stopper l'infection dans un délai raisonnable et, par conséquent, de réduire la transmission communautaire - de nombreux scientifiques chuchotent officieusement que le BNT162b2 est un échec. Les jours du BNT162b2 sont-ils comptés ?



Cette étude a été menée par une impressionnante équipe multicentrique de scientifiques israéliens, dont Yinon Bar-On, étudiant en doctorat à l'Institut Weizmann, MSc, le biostatisticien Yair Goldberg, docteur en médecine au Technion, Micha Mandel, docteur en médecine, chef du département des statistiques et de la science des données à l'Université hébraïque de Jérusalem, Amit Huppert, docteur en médecine à la Faculté de médecine Sackler de l'Université de Tel Aviv et Ron Milo, docteur en médecine à l'Institut Weizmann et ses collègues.



En utilisant la base de données du ministère israélien de la santé, l'équipe a recherché 1 252 331 personnes âgées de 60 ans et plus et donc éligibles pour la quatrième dose du vaccin Pfizer-BioNTech appelé BNT162b2 pendant la période où l'omicron était en circulation, du 10 janvier au 2 mars 2022.

Cette étude d'observation comprenait un groupe recevant la quatrième dose avec un taux estimé d'infection confirmée et de COVID-19 sévère en fonction du temps à partir de 8 jours après la quatrième piqûre, un groupe recevant trois doses et un groupe témoin - ceux qui ont reçu une quatrième dose 3 à 7 jours avant l'infection.

Les taux estimés sont basés sur une régression de quasi-Poisson avec des ajustements pour divers éléments démographiques tels que le groupe démographique, le jour calendaire, etc.

Constatations

Cette équipe d'étude basée en Israël, représentant certains des meilleurs centres médicaux universitaires du pays (et du monde entier), a constaté que le nombre de cas graves de COVID-19 pour 100 000 personnes-jours, ou taux non ajusté, était de 1,5 dans les groupes agrégés ayant reçu quatre doses, de 3,9 dans le groupe ayant reçu trois doses et de 4,2 dans le groupe témoin.

En exécutant l'analyse de quasi-Poisson, l'équipe a dérivé un taux ajusté de COVID-19 sévère dans la quatrième semaine suivant la réception de la quatrième dose du vaccin Pfizer-BioNTech, ce qui a conduit à une découverte explosive : le taux ajusté était inférieur dans le groupe de contrôle interne par un facteur de 2,3 (IC 95%, 1,7 à 3,3).

L'équipe a rapporté que "la protection contre la maladie grave n'a pas faibli pendant les 6 semaines suivant la réception de la quatrième dose, en rapportant le nombre d'infections confirmées pour 100 000 personnes-jours (taux non ajusté)."

Groupe N

Groupe agrégé à quatre doses 177

Groupe à trois doses 361

Groupe de contrôle interne 388

Cependant, l'analyse de quasi-Poisson pour un taux ajusté d'infection confirmée au cours de la quatrième semaine après la réception de la quatrième dose était inférieure dans le groupe à trois doses d'un facteur de 2,0 (IC 95 %, 1,9 à 2,1) ainsi qu'aux taux du groupe témoin interne d'un facteur de 1,8 (IC 95 %, 1,7 à 1,9). Pourtant, la protection a diminué au cours des semaines suivantes.

Les résultats de cette étude révèlent que le BNT162b2 offre une protection contre l'infection jusqu'à la cinquième semaine environ (29 à 35 jours) après la réception de la quatrième dose de rappel. Les auteurs expliquent qu'à partir de la cinquième semaine, "le ratio des taux d'infection confirmée a commencé à diminuer." Et à la huitième semaine, le taux d'infection ajusté était comparable à celui des groupes témoins.



Par exemple, le ratio de taux pour le groupe recevant trois doses par rapport à la cohorte recevant la quatrième dose était de 1,1 (IC à 95 %, 1,0 à 1,2) et le ratio pour le groupe de contrôle interne par rapport au groupe recevant la quatrième dose était juste de 1,0 (IC à 95 %, 0,9 à 1,1).

L'équipe de l'étude a toutefois constaté qu'une quatrième dose semblait offrir une plus grande protection contre la maladie grave à la cohorte ayant reçu la quatrième dose, par rapport au groupe ayant reçu trois doses et au groupe témoin interne, mais la période d'étude était de deux semaines plus courte que celle de l'infection confirmée et, par conséquent, les estimations du rapport de taux ajusté pour la maladie grave se terminaient à la sixième semaine plutôt qu'à la huitième. Ces deux semaines manquantes pourraient toutefois présenter un intérêt.