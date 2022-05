Covid-19. Attention à un variant plus transmissible et plus mortel, avertit Bill Gates (qui a un livre à promouvoir) [Daily Sceptic]

Bill Gates, milliardaire de Microsoft, a averti qu'il y a un risque "bien supérieur à 5%" que le monde n'ait pas encore vu le pire de la pandémie de Covid. Le MailOnline en sait plus.



Le magnat de la technologie et philanthrope a déclaré qu'il ne voulait pas paraître "pessimiste" mais qu'il y avait un risque qu'un variant "encore plus transmissible et encore plus fatal" puisse être généré.

Il a déclaré que le risque que cela se produise est "bien supérieur à 5 %" et que cela signifierait que le monde n'a pas encore vu le pire de la pandémie.

Ce n'est pas la première fois qu'il fait une telle prédiction. En décembre 2021, il a averti ses millions de followers sur Twitter de se préparer au pire de la pandémie, après avoir averti en 2015 que le monde n'était pas prêt pour la prochaine pandémie.

Gates a déclaré au FT : "Nous risquons toujours que cette pandémie génère une variante qui serait encore plus transmissible et encore plus mortelle".

"Il est peu probable, je ne veux pas être une voix de pessimisme, mais le risque que cette pandémie, dont nous n'avons pas encore vu le pire, dépasse largement les 5 %."

La COVID-19 a tué environ 6,2 millions de personnes dans le monde depuis mars 2020, mais le nombre de cas et de décès a diminué au cours des dernières semaines.

L'avertissement de Gates intervient après que le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ait prévenu cette semaine que les gens devaient encore se méfier du virus et que la diminution du nombre de tests et de la surveillance du Covid dans de nombreux pays exposait le monde à un risque de résurgence du virus.

Gates, qui publie mardi son nouveau livre intitulé "How to Prevent the Next Pandemic" (Comment prévenir la prochaine pandémie), a conseillé aux gouvernements du monde entier d'investir dans une équipe d'épidémiologistes et de modélisateurs informatiques pour les aider à identifier les menaces sanitaires mondiales à l'avenir.



Plus d'épidémiologistes et de modélisateurs informatiques ? !? Si l'on en croit leurs résultats des deux dernières années. Je ne le pense pas !

A lire en entier.