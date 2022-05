Craintes de dissimulation : le pathologiste qui affirmait que 30 à 40 % des autopsies post-vaccinales étaient dues au vaccin est resté étrangement silencieux et a soudainement cessé de pratiquer des autopsies (Daily Sceptic)

Craintes de dissimulation : le pathologiste qui affirmait que 30 à 40 % des autopsies post-vaccinales étaient dues au vaccin est resté étrangement silencieux et a soudainement cessé de pratiquer des autopsies. Article originel : Fears of Cover-up as Pathologist Who Said 30-40% of Post-Vaccine Autopsies Died of the Vaccine Went Oddly Silent and Suddenly Stopped Carrying Out Autopsies Par Will Johnson Daily Sceptic, 31.05.22

Si nous voulons aller au fond des choses et savoir si et dans quelle mesure les vaccins contribuent à la mort des personnes vaccinées, les autopsies sont un outil crucial. Où sont donc passées toutes les autopsies qui nous aideraient à répondre à ces questions ?

L'été dernier, le pathologiste en chef de l'université de Heidelberg, le Dr Peter Schirmacher, insistait pour que l'on procède à un plus grand nombre d'autopsies de personnes vaccinées. Son équipe venait de réaliser 40 autopsies de personnes décédées dans les deux semaines suivant la vaccination et avait conclu que 30 à 40 % d'entre elles étaient mortes à cause du vaccin.

Le Dr Schirmacher a mis en garde contre le nombre élevé de décès non signalés dus à la vaccination et a déploré que les pathologistes ne remarquent pas la plupart des patients qui meurent à la suite d'une vaccination. Le problème, a-t-il expliqué, est que les personnes vaccinées ne meurent généralement pas sous observation clinique.

Le médecin qui examine le cadavre n'établit aucun contexte avec la vaccination et certifie une mort naturelle et le patient est enterré. Ou bien il certifie un mode de décès peu clair et le procureur ne voit aucune faute de la part d'un tiers et libère le corps pour l'inhumation.



Les affirmations du Dr Schirmacher ont été rejetées à l'époque par les scientifiques du gouvernement, mais il n'en a pas démordu. "Les collègues ont définitivement tort car ils ne peuvent pas juger cette question spécifique de manière compétente", a-t-il déclaré. Il a précisé qu'il était favorable aux vaccins pour lutter contre le Covid et qu'il s'était lui-même fait vacciner, mais il a ajouté que les avantages et les risques devaient être évalués pour chaque personne. Il a plaidé en faveur de "considérations de protection individuelle" plutôt que de vacciner rapidement tout le monde.



À l'époque, l'Association fédérale des pathologistes allemands faisait également pression pour que davantage d'autopsies soient pratiquées sur les personnes vaccinées. Johannes Friemann, chef du groupe de travail sur les autopsies au sein de l'association, a déclaré que c'était le seul moyen d'exclure ou de prouver les liens entre les décès et les vaccinations. En mars 2021, l'association avait déjà envoyé une lettre au ministre de la santé, Jens Spahn, pour demander aux gouvernements des Länder allemands d'ordonner aux autorités sanitaires d'ordonner des autopsies sur place. Cinq mois plus tard, en août, cette lettre est restée sans réponse.

Après la publication de ses commentaires dans les médias, le Dr Schirmacher est resté étrangement silencieux. Aujourd'hui, dix mois plus tard, aucune autre autopsie pratiquée par son groupe n'a été signalée et aucun autre appel n'a été lancé en ce sens. Il n'existe pas non plus de rapports d'autopsies réalisées spécifiquement sur les personnes décédées peu après la vaccination contre la Covid dans d'autres pays - à l'exception des 15 autopsies réalisées par le Dr Arne Burkhardt vers la fin de l'année 2021, qui ont trouvé "des preuves évidentes de pathologie de type auto-immune induite par le vaccin dans de multiples organes" dans 14 cas sur 15, mais qui ont été ignorées par toutes les autorités sanitaires et les grands médias.

Où sont passées toutes les autopsies destinées à étudier le rôle des vaccins dans les décès post-vaccinaux, et pourquoi le Dr Schirmacher et ses collègues se sont-ils tus, après avoir été si catégoriques sur les risques et la nécessité d'un tel traitement ?

Cela ressemble fort à une dissimulation et à un silence. Si ce n'est pas le cas, pourquoi les gouvernements n'ordonnent-ils pas la réalisation d'autopsies pour clore l'affaire ? Qu'ont-ils à cacher ?