Erdoğan propose des peines de trois ans d'emprisonnement pour les personnes diffusant de la "désinformation" en ligne - Il s'inspire des lois antidésinformation de l'Allemagne et de la France (Daily Sceptic)

Erdoğan propose des peines de trois ans d'emprisonnement pour les personnes diffusant de la "désinformation" en ligne - Il s'inspire des lois anti-désinformation de l'Allemagne et de la France. Article originel : Erdoğan Proposes Three Year Jail Sentences For People Spreading ‘Misinformation’ Online – Cites Anti-Misinformation Laws in Germany and France as Inspiration Daily Sceptic, 28.05.22

L'une des objections les plus couramment formulées à l'encontre des démocraties libérales occidentales qui adoptent des lois sur la censure est que les tyrans et les dictateurs les citeront ensuite pour justifier leurs propres lois de censure, beaucoup plus draconiennes. C'est exactement ce qui se passe en Turquie, avec le président Erdoğan et ses alliés nationalistes du Parti du mouvement nationaliste qui proposent une nouvelle loi qui criminalisera la diffusion de "fake news" et de "désinformation" en ligne - par quoi ils entendent, bien sûr, tout ce qui critique le gouvernement du président Erdoğan. Plus d'informations sur Ahval News.

Le parti au pouvoir du président turc Recep Tayyip Erdoğan et ses alliés nationalistes ont présenté au parlement un projet de loi instaurant des peines de prison pour les personnes diffusant des soi-disant fake news sur Internet.

En décembre, le président Recep Tayyip Erdoğan a qualifié les médias sociaux d'une des principales menaces pour la démocratie, affirmant que son gouvernement criminaliserait la diffusion de fausses nouvelles et la désinformation en ligne.

La loi sur la censure numérique prévoit des peines d'emprisonnement d'un à trois ans pour quiconque est réputé avoir diffusé publiquement de fausses informations concernant la sécurité nationale, l'ordre public ou la santé publique générale, qui créent l'anxiété, la peur ou la panique au sein de la population ou perturbent la paix publique, selon les médias locaux, dont le site d'information Diken.

Le gouvernement d'Erdoğan cherche à resserrer son emprise sur les médias et à étrangler la dissidence, un processus qui s'est accéléré depuis l'introduction d'un système de gouvernement entièrement présidentiel à l'été 2018.

Le Parti de la justice et du développement (AKP) au pouvoir, qui agit avec le Parti du mouvement nationaliste (MHP), a déclaré que la loi serait similaire à la législation et à la réglementation en Allemagne, en France et aux États-Unis.

En Allemagne, les dispositions ne bloquent pas l'accès aux médias sociaux et ne prévoient pas de sanctions pénales autres que des amendes, a déclaré Yaman Akdeniz, professeur de droit à l'université Bilgi d'Istanbul, dans une analyse du 19 mai pour Article 19, une organisation de promotion de la liberté d'expression. En France, la loi ne vise que la désinformation électorale plutôt que la criminalisation de la désinformation en soi, tandis que les mesures américaines visent à contrer la propagande étrangère et la désinformation, en particulier en ce qui concerne les élections, a-t-il ajouté.

La Turquie est classée 149e sur 180 pays pour la liberté des médias, a indiqué Reporters sans frontières (RSF) dans un rapport annuel au début du mois de mai. L'autoritarisme gagne du terrain en Turquie, menaçant le pluralisme des médias, et tous les moyens sont utilisés pour affaiblir les critiques, selon RSF.

