Finale de la Ligue des Champions. Témoignage d'un journaliste du Telegraph : "J'ai été aspergé de gaz lacrymogène par la honteuse police anti-émeute française" (Vidéo)

I was tear-gassed by disgraceful French riot police https://t.co/2lOg3Fa580

The Telegraph publie le récit accablant de Jason Burt, le chef de la rubrique football du journal. « J’étais devant la porte Y quand j’ai été pris dans les gaz lacrymogènes utilisés sans discernement par la police antiémeute française au Stade de France », a-t-il raconté dans un article. Et d’ajouter : « Je parlais à des supporteurs qui attendaient tranquillement, certains depuis trois heures, quand ils ont atteint mon visage, me piquant les yeux, mes lèvres et ma langue. J’ai vu qu’on en dispersait. Je n’arrivais pas à y croire (…) c’était absolument honteux. »

Soulignant les « goulots d’étranglement » vers lesquels étaient dirigés les supporteurs des Reds pourtant arrivés deux heures et demie avant le coup d’envoi et les contrôles « insupportablement lents », Burt estime : « C’est une honte que l’UEFA ait accusé les supporteurs d’être arrivés tardivement. C’est tout simplement faux. Ils ont essayé de lancer leur version. Maintenant, ils doivent s’excuser. »