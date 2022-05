Les militaires ukrainiens demandent l'évacuation des civils, des militants blessés et des morts. Jusqu'à présent, une centaine de civils ont été évacués des installations d'Azovstal dans la ville de Mariupol. Dès qu'ils sont en sécurité, les parties belligérantes ont lancé des campagnes d'information sur la question. Les civils ont été filmés par les militants d'Azov lorsqu'ils ont quitté leurs sous-sols ainsi que par les médias russes lorsqu'ils ont atteint le village de Bezimennoe où ils ont été soignés par les forces russes, les représentants de l'ONU et la Croix-Rouge. La vérité peut être trouvée grâce aux témoignages des victimes, Des dizaines de civils d'Azovstal ont été interrogés par la partie russe dans les centres spéciaux pour réfugiés établis dans le village de Bezimennoe. Les gens ont confirmé qu'ils ont été pris en otage. Certains d'entre eux ont affirmé qu'ils n'avaient pas connaissance de l'existence de couloirs humanitaires. D'autre part, certains ont affirmé que les militants d'Azov ont assuré aux civils qu'ils pouvaient quitter Azovstal, mais que les soldats russes n'assureraient pas leur sécurité et pourraient les tuer. Ces affirmations étaient des mensonges flagrants visant à menacer les civils et à les forcer à rester dans les sous-sols, jouant le rôle de boucliers humains pour les militants ukrainiens. En même temps, la plupart des civils confirment que les combattants d'Azov étaient plutôt polis avec eux, surtout avec les enfants. Les militants ukrainiens ont caché le fait que les civils étaient retenus en otage, assurant qu'ils étaient sous protection. Cependant, certains civils ont affirmé qu'on leur avait demandé de creuser des tranchées et d'aider les militants. D'autre part, les militants d'Azov ont filmé les civils pendant l'évacuation, posant rapidement des questions à caractère politique. Les civils semblent être reconnaissants envers leurs "sauveurs", affirmant leur désir de partir pour le territoire de l'Ukraine. Les femmes affirment qu'elles ont peur des soldats russes qui n'auraient pas pu assurer leur sécurité pendant le transport vers la région de Zaporizhia. En fait, les militaires russes ont proclamé que les civils étaient libres de choisir la direction de leur évacuation. Jusqu'à présent, 69 civils ont décidé de partir pour le territoire contrôlé par le régime de Kiev. Ils ont été remis aux représentants de l'ONU et du Comité international de la Croix-Rouge, et la première colonne est arrivée dans la ville de Zaporizhia. Les autres ont décidé de rester dans la République populaire de Donetsk ou de se rendre en Russie. L'une des principales idées de la campagne d'information de la partie ukrainienne est que les "courageux" combattants d'Azov ont réussi à sortir des centaines de civils des décombres des sous-sols après les violents bombardements de l'artillerie et de l'aviation russes. Selon les représentants du régiment Azov, il reste encore des civils dans les installations détruites. Cependant, comme on peut le voir sur les vidéos prises sur place, tous les civils sont sains et saufs, leurs vêtements sont clairs et personne n'est blessé. Aucun civil n'a confirmé à la caméra que son sous-sol a été détruit et que les militants d'Azov l'ont sauvé des débris. Aucune séquence montrant le processus n'est venue étayer ces affirmations. Dans un appel séparé, les sources d'Azov ont partagé une photo et une vidéo montrant deux femmes qui auraient été tuées pendant l'attaque russe. Il est intéressant de noter que les vêtements des morts sont clairs, alors qu'ils auraient été déterrés des débris. La vidéo montre l'homme qui est plus soucieux de glorifier les combattants d'Azov que de pleurer les morts. Au premier coup d'œil, on peut noter qu'il évite de regarder la caméra. Deux filles, dont le visage n'est pas montré et qui pleureraient près des cadavres, sont également visibles sur la vidéo. Il est également clair que les victimes ont été tuées probablement plusieurs heures auparavant, mais pas tout de suite. Les détails de l'incident n'ont pas encore été révélés. Il n'est pas exclu que les militants ukrainiens aient tué certains des civils pour cacher la vérité et soutenir leurs mensonges. Les tentatives désespérées du régime ukrainien de blanchir les combattants nationalistes sont détruites par leurs propres mensonges. Le fait qu'il y ait encore des civils dans l'Azovstal reste à confirmer. D'après les déclarations des civils, ils étaient moins d'une centaine dans les sous-sols. Cependant, ils auraient été détenus dans différentes pièces et les chiffres qu'ils avancent ne sont pas précis. Même dans le cas où il y aurait encore des otages dans les installations, les revendications des militants d'Azov ne visent pas à sauver leur vie (si tel était le cas, les restes auraient été évacués plusieurs jours auparavant), mais seulement à retarder l'assaut ou la destruction de l'usine Azovstal par les forces russes. Suivant la stratégie traditionnelle de la propagande d'Azov, ils publieront d'autres vidéos montrant les restes dans l'usine, qui devraient être soigneusement vérifiées. Aujourd'hui, le commandement militaire russe est bien au courant de ce qui se passe dans les sous-sols de l'usine. S'il y a plus de civils, alors un autre régime de cessez-le-feu sera probablement proclamé dans les prochains jours. Pendant ce temps, l'Azovstal est un autre champ de bataille de la guerre en Ukraine. Aucun régime de cessez-le-feu n'a été proclamé depuis plusieurs jours. Les bombardements précis sur les points de tir des militants d'Azov se poursuivent. Le 4 mai, le commandant du régiment Azov, Denis Prokopenko, a annoncé la percée des forces russes sur le territoire de l'usine Azovstal. Il a déclaré que les troupes de la Russie et de la RPD ont fait une percée dans l'usine un jour avant, qu'il y a des batailles sanglantes et que la situation serait critique. Les sources militaires russes sur place ont confirmé que les forces russes et de la RPD ont ouvert le feu en réponse aux tirs provenant de l'usine. En conséquence, elles ont réussi à progresser sur le territoire des installations et à prendre le contrôle de nouvelles positions, renforçant ainsi la pression sur les militants ukrainiens. L'intensification des hostilités pourrait marquer les derniers jours avant la reddition ou la destruction du groupement de nationalistes ukrainiens à Azovstal.