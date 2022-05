Flash info J72. Les Russes prêts à défiler à Marioupol le 9 mai ?/ La confrontation nucléaire, un scénario évoqué avec de plus en plus d’insistance en Russie/ Mariupol: selon Kiev, le bataillon néonazi Azov demanderait l'échange d'otages civils contre des médicaments et de la nourriture/ Les USA auraient fourni des renseignements pour couler le Moskva et tuer des généraux russes

Le 5 mai, les combats se sont poursuivis sur le territoire des installations d'Azovstal à Marioupol. Selon les militants ukrainiens d'Azov assiégés dans l'usine, les forces russes sont entrées sur le territoire d'Azovstal et les affrontements sanglants ont repris. Les troupes russes et les forces de la RPD ont encerclé Marioupol le 7 mars. Le 21 avril, le ministre russe de la Défense, Sergey Shoigu, a déclaré que la ville était entièrement passée sous le contrôle des Russes, mais que plus de deux mille militants du bataillon nationaliste Azov restaient dans l'usine Azovstal. Le président Vladimir Poutine a ordonné d'annuler l'assaut sur la zone industrielle, mais de la bloquer afin que les militants ne puissent pas en sortir. L'objectif était de sauver la vie des civils qui avaient été pris en otage à Azovstal, ainsi que celle des militaires russes déployés dans la région. Après que le régime de cessez-le-feu établi les 30 avril et 1er mai ait permis l'évacuation d'une centaine de civils, les hostilités ont éclaté sur le territoire d'Azovstal. Jusqu'à présent, aucun autre cessez-le-feu pour l'évacuation n'a été proclamé dans la zone. Les militants ukrainiens ouvrent le feu pour tenter de trouver le moindre point faible dans les positions russes autour de l'usine. À leur tour, les forces russes suppriment les points de tir ukrainiens avec l'artillerie, l'aviation ainsi que lors des affrontements dans certaines zones des installations, afin de sécuriser leurs positions et les zones civiles près d'Azovstal. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a rejeté les informations selon lesquelles l'armée russe aurait pénétré sur le territoire de l'usine, affirmant que l'ordre du président russe Vladimir Poutine d'éviter l'assaut de l'usine était toujours en vigueur. Les affrontements à Azovstal se poursuivent quotidiennement. Les deux camps ouvrent le feu. Toutefois, il n'y a pas d'assaut massif des installations par les forces russes. Jusqu'à présent, les belligérants n'ont réussi à garantir que deux cessez-le-feu, eux aussi limités par des délais stricts. Le reste du temps, les combats se poursuivent. Ainsi, les déclarations des militants d'Azov accusant la Russie de violer la trêve ne correspondent pas à la réalité. Le 5 mai, l'un des principaux propagandistes ukrainiens, Arestovitch, a affirmé que les combattants ukrainiens d'Azov avaient réussi à repousser l'assaut des unités des forces armées de la Fédération de Russie et de la RPD. Cependant, quelques minutes plus tard, les commandants d'Azov ont publié leur traditionnel appel vidéo demandant à la "communauté internationale" de leur sauver la vie, démentant les affirmations d'Arestovitch et confirmant que de violents affrontements se poursuivent. Dès que les combats ont repris, les militants d'Azov ont révélé qu'il y avait encore des civils dans les sous-sols d'Azovstal. Ainsi, tous les otages n'ont pas été autorisés à quitter les installations. Le 2 mai, l'agence de presse russe RIA Novosti a cité un représentant anonyme du quartier général militaire russe de l'opération de libération d'Azovstal affirmant que plus de 200 civils, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, pourraient être détenus dans les sous-sols. La source a également révélé que les militants d'Azov ont proposé d'échanger les civils contre de la nourriture et des médicaments.

"Nous devons maintenir les contacts avec les nazis d'Azov qui sont terrés là et les représentants du SBU afin de sauver les civils qui sont restés là. Au cours des négociations, ils nous ont proposé d'échanger des otages civils contre de la nourriture et des médicaments. Les termes de l'accord indiqués sont quinze otages contre une tonne de nourriture, ainsi que des médicaments. Ils ont prévenu qu'ils ne laisseraient personne aller en Ukraine - maintenant, ils se contentent de les échanger ", a déclaré l'interlocuteur de l'agence. Il a noté que les mêmes méthodes étaient utilisées par les terroristes de l'EI en Syrie. Ils ont également proposé d'échanger les otages contre de la nourriture et des médicaments au poids. L'envoyé spécial des Nations unies pour l'Ukraine, Martin Griffiths, a déclaré qu'un autre convoi espérait atteindre l'usine Azovstal vendredi matin. Cependant, le ministère russe de la défense doit encore confirmer le cessez-le-feu du 6 mai.