Le 6 mai 2022, l'offensive russe en Ukraine se poursuit. Certains succès sont évidents. Cependant, dans la région de Belgorod, les villages de Zhuravlevka et Nekhoteevka, frontaliers de l'Ukraine, ont été bombardés. Une maison et un garage ont été détruits à Nekhoteevka. Il n'y a pas eu de victimes civiles. En direction de Kharkiv : Les forces armées ukrainiennes construisent des fortifications près de Chuguev. Une tentative de traverser la rivière Seversky Donets dans cette direction a été accueillie par des tirs d'artillerie des forces armées russes, qui s'y attendaient. Le commandement ukrainien tente de profiter de la faible concentration de forces alliées dans la zone proche de Kharkiv et tente activement de reprendre les colonies occupées. Les FAU mènent des activités de sabotage près du village de Tsirkuny. Un pont sur la rivière Murom est dynamité près du village de Russkiye Tishki. Un groupe de troupes russes basées dans le village de Cirkuny est approvisionné par la route qui traverse le pont. Les forces armées ukrainiennes ont pour objectif de déloger les forces armées russes de leurs positions dans l'Oblast de Kharkiv et de la rive gauche de la rivière Seversky Donets et d'atteindre la frontière nationale avec la Russie. Dans les environs du village de Tsupovka, une bataille de chars a eu lieu entre les FAU et les Forces Armées de la Russie, au cours de laquelle deux chars ukrainiens ont été détruits, tandis que le matériel russe n'a pas été endommagé. Les troupes russes se sont retranchées sur la rive gauche du réservoir d'Oskol et poursuivent leur offensive. En direction d'Izyum : Il est rapporté que les obus ukrainiens non explosés dans la ville sont nettoyés quotidiennement. Un pont sur la rivière Seversky Donets reliant les parties sud et nord de la ville est annoncé comme ayant été restauré. L'approvisionnement en électricité et en eau est également presque rétabli. Des combats ont lieu actuellement près des localités de Grushevakha, Dolgenkoye et Pashkovo. Des combats ont également lieu près de Sviatogorsk, Yampol et autour de Seversk. Pour l'instant, les troupes russes n'ont pas tenté de traverser la rivière Seversky Donets dans cette direction. Les habitants de Seversk tentent d'évacuer la ville. Dans le but de débloquer le 93e détachement des FAU, 3 000 soldats ont été transférés aux environs d'Izyum. Une tentative de traverser la rivière Seversky Donets près du village de Protopopovka a été déjouée par les troupes russes. En direction de Louhansk: Le commandement militaire ukrainien fait état d'une intensification de l'offensive. Les forces principales des groupes de forces alliées sont lancées pour capturer la ville de Liman et ratisser Popasna. Des combats acharnés ont lieu près de Kremenna et de Torskoye. Les forces ukrainiennes se retirent de la partie sud de Popasna en direction de Bakhmut, après avoir fait sauter un pont ferroviaire dans la colonie adjacente de Kalinovo-Popasna. Le principal point de résistance dans le nord reste l'usine de réparation de wagons et les immeubles de grande hauteur adjacents. L'aviation russe a détruit 20 zones de concentration de main-d'œuvre et de matériel militaire ainsi qu'une station radar près de Popasna. Dans les environs de la ville de Rubizhne, des combats sont signalés dans les zones de Kudryashovka et Voyevodka. Les dirigeants tchétchènes signalent la prise de Voyevodovka et le défrichage de la ceinture forestière dans ses environs. La milice populaire de la République populaire de Lougansk a signalé l'élimination de 12 soldats ukrainiens, de deux véhicules blindés de transport de troupes, d'un char et de six véhicules au cours des dernières 24 heures. De leur côté, les forces armées ukrainiennes ont bombardé Pervomaisk et Golubovskoye à l'aide d'obusiers de 122 mm et de mortiers de 120 mm avec huit munitions. Le 6 mai, des frappes d'artillerie ont frappé Zolote-5 (80 obus de Grad MLRS). Selon les estimations préliminaires, une femme a été tuée et deux hommes ont été blessés ; six bâtiments résidentiels ont été endommagés. Le chef de l'administration ukrainienne de Severodonetsk, Oleksandr Struk, a déclaré que l'armée russe et les corps de la RPL prenaient la ville d'assaut depuis plusieurs directions. La RPL, pour sa part, fait état de combats déjà dans les quartiers est de Severodonetsk et dans les forêts du côté de Voyevodka. Direction de Donetsk : Le 6 mai, l'armée ukrainienne a frappé Yasynuvata (20 obus de Grad MLRS, sept obus d'obusier de 122 mm), Donetsk (huit obus d'obusier de 122 mm), Staromikhailovka (mitrailleuses lourdes), Gorlovka (cinq grenades antichars), Lozovoye (quatre obus d'obusier de 122 mm), Zaitsevo (dix obus d'obusier de 122 mm). L'armée de la RPD a occupé le village de Troitskoye près de la colonie de New York, région de Donetsk. Des combats ont lieu à la périphérie de Makiivka, près de Rozovka. Des avions ont détruit 4 batteries d'artillerie et 3 dépôts de munitions près des localités de Myrna Dolina et Bakhmutskoye. A Mariupol: Des couloirs humanitaires ont été organisés à partir de la ville. Les militaires ukrainiens qui violent le régime de cessez-le-feu sont réprimés par le feu, notamment par l'utilisation de l'artillerie de bord située dans le port de Mariupol. Les soldats du bataillon "Azov" ont indiqué que la sortie libre des civils ne sera pas effectuée sauf pour les conditions d'échange de nourriture et d'eau selon le schéma : 15 civils pour 1 tonne de nourriture. Un convoi de ravitaillement de l'armée russe a essuyé des tirs dans les environs du village de Vesyoloye, région de Zaporizhia. Direction Kherson-Mykolaiv: La ligne de front est inchangée : mer Noire, Aleksandrovka, Snegiryovka, Velyka Aleksandrovka, Ivanovka, le fleuve Dniepr. Les dirigeants de la région ont déclaré leur refus de restaurer les lignes de chemin de fer, car elles sont toujours sous le feu des roquettes. Direction de la Transnistrie: Il y a des rapports d'activation des troupes ukrainiennes dans la direction de Transnistrie. Dans la zone du poste de contrôle de Cuciurgan a commencé à tirer. Les tirs proviennent du côté ukrainien. On signale des tirs provenant de la zone du village de Pavlovka dans les environs du village. Pavlovka près du pont ferroviaire détruit. Les autorités de la République moldave de Transnistrie signalent la suppression d'une attaque terroriste par la partie ukrainienne à l'aide d'un quadcoptère transportant des explosifs. Un drone ukrainien avec des explosifs en Transnistrie. Malgré de sérieux succès des forces alliées dans plusieurs régions du Donbass, les fronts précédemment ouverts, tels que les fronts Kharkov et Kherson-Nikolayev, stagnent. Cela augmente les possibilités pour les Ukrainiens de mener des attaques sur le territoire russe et de réaliser des sabotages.