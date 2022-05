Les troupes des forces armées russes, de la RPD et de la RPL ont poursuivi leur progression dans la région du Donbass, dans un contexte de frappes russes régulières sur des objets clés de l'infrastructure militaire ukrainienne. Le ministère russe de la Défense a annoncé qu'au cours de la journée du 10 mai, l'aviation opérationnelle-tactique et l'aviation de l'armée russes ont frappé 74 cibles, dont 2 postes de commandement, 20 zones de concentration de main-d'œuvre et d'équipement militaire des forces de Kiev, ainsi que 2 dépôts de missiles et d'armes d'artillerie. Les troupes de missiles et les unités d'artillerie russes ont touché 223 zones de concentration d'effectifs et d'équipements militaires, et ont détruit 3 postes de commandement et 2 dépôts de munitions. Les frappes susmentionnées auraient permis d'éliminer plus de 100 membres des forces de Kiev et jusqu'à 19 véhicules blindés et motorisés. Dans le même temps, les moyens de défense aérienne russes ont abattu un avion de guerre ukrainien Su-25 près de Shirokoe, dans la région de Dnepropetrovsk. En outre, un hélicoptère Mi-8 de l'armée de l'air ukrainienne a été abattu près de Novodmitrovka, dans la région de Kherson. Enfin, 4 drones ukrainiens ont été abattus près de Lisichansk, Krivoi Rog et Kulinovka.

La partie russe affirme que les forces russes ont détruit 164 avions et 125 hélicoptères ukrainiens, 798 drones, 302 systèmes de missiles antiaériens, 2 983 chars et autres véhicules de combat blindés, 351 systèmes de roquettes à lancement multiple, 1 440 pièces d'artillerie de campagne et mortiers, ainsi que 2 796 unités de véhicules militaires spéciaux depuis le début de l'opération. Le ministère russe de la Défense a également révélé des détails supplémentaires concernant la situation sur l'île de Zmeiniy, où les forces de Kiev sont récemment tombées dans un piège créé par les militaires russes. "Je tiens à souligner qu'un autre véhicule aérien sans pilote ukrainien Bayraktar-TB2 a été abattu par les moyens de défense aérienne russes cet après-midi près de l'île de Zmeiniy." Le régime de Kiev a donc perdu 30 drones militaires rien que dans cette zone au cours des trois derniers jours. 9 d'entre eux, je le rappelle, sont des drones de frappe Bayraktar-TB2. Ces drones ont tous été utilisés lors de la "campagne de relations publiques" ratée du régime de Kiev pour s'emparer de l'île de Zmeiniy à la veille du 9 mai, jour de la victoire de la Grande Guerre patriotique. En outre, trois autres corps de saboteurs ukrainiens dans la mer ont été retrouvés par des militaires russes sur le rivage aujourd'hui. Il reste désormais 27 corps de membres des forces spéciales et de combattants nationalistes ukrainiens sur l'île de Zmeiniy, suite à l'opération ratée de Kiev. Au total, le régime de Kiev a perdu 3 bombardiers Su-24 et 1 chasseur Su-27 près de l'île de Zmeiniy lors de la tentative militairement inutile de s'emparer de l'île. 10 hélicoptères des forces aériennes ukrainiennes ont été détruits. Parmi eux, 3 hélicoptères Mi-8 avec des parachutistes à bord et 1 hélicoptère de soutien Mi-24 ont été abattus en vol. En outre, 6 autres hélicoptères Mi-8 et Mi-24 impliqués dans l'opération ont été détruits au sol près d'Artsiz, dans la région d'Odessa. ▫️Egalement 3 bateaux d'assaut amphibies blindés ukrainiens Centaur avec des marines à bord ont été détruits. Ainsi, cette aventure s'est soldée par un désastre pour l'Ukraine. La campagne de relations publiques insensée du régime de Kiev pour s'emparer de l'île de Zmeiniy à la veille du Jour de la Victoire a entraîné la mort insensée de plus de cinq douzaines de combattants ukrainiens et de membres d'unités d'élite des FAU, la perte de 4 avions, 10 hélicoptères, 3 bateaux et 30 drones, a déclaré un porte-parole du ministère russe de la Défense, le général de division Igor Konashenkov. Les forces de Kiev, qui ne sont pas en mesure de contrer les frappes russes régulières sur les points cruciaux de leur infrastructure, préfèrent répondre par le bombardement de zones civiles dans les républiques de Donetsk et de Lougansk, ainsi que dans les zones sous contrôle des forces russes. Le 10 mai seulement, de multiples frappes sur des cibles civiles lancées par les forces de Kiev ont été enregistrées dans presque toute la ligne de contact. Les troupes de Kiev bombardent intentionnellement des cibles civiles dans les zones résidentielles des grandes villes. Pendant ce temps, les forces russes continuent de garder l'initiative dans tous les secteurs clés des opérations dans la région du Donbass. Comme les jours précédents, les affrontements les plus intenses se déroulent autour de l'agglomération de Severodonetsk-Lysichansk, d'Izum et dans la campagne de Popasnaya. Les forces armées russes purgent régulièrement les équipements militaires et les effectifs des forces de Kiev enfermées dans leurs positions fortifiées dans ces zones. Dans ces conditions, le point principal des batailles mobiles est la campagne d'Izum où les Russes n'ont toujours pas atteint l'autoroute Barvenko-Slovyansk. Au lieu de cela, ils se sont efforcés d'étendre leurs positions au nord de l'autoroute et à l'ouest d'Izum. Des rapports contradictoires proviennent de la zone de Mariinka, près de Donetsk. Certaines sources pro-RPD affirment que les unités de la RPD ont pu y réaliser des gains tactiques. Néanmoins, cela reste à confirmer. À Mariupol, l'artillerie russe et de la RPD ainsi que les avions de guerre russes éliminent lentement les dernières positions fortifiées des radicaux pro-Kyiv dans la zone industrielle d'Azovstal. Dans le reste de la ville, une opération humanitaire et de sécurité est déjà en cours. L'offensive menée par la Russie dans la région du Donbass se poursuit dans un contexte d'instabilité croissante dans la région. Le 10 mai, la Biélorussie a annoncé que l'Ukraine avait créé "un groupe armé comptant jusqu'à 20 000 personnes" à la frontière avec le pays. Les militaires de la Biélorussie ont annoncé que "pour assurer la sécurité (...) dans la direction du sud, les forces des unités des forces d'opérations spéciales sont déployées dans trois directions tactiques", a-t-il précisé. Plus tôt, Minsk a déclaré que l'OTAN continue de renforcer sa présence militaire près de la frontière de la république. Selon Minsk, les forces armées biélorusses "ont élaboré toute une série de mesures visant à contrer les menaces éventuelles." Le 10 mai, le ministre de la Défense de Biélorussie, le lieutenant-général Viktor Khrenin, a annoncé que les forces armées de la république avaient entamé la deuxième phase de test des forces de réaction face à la menace de l'OTAN. Pendant ce temps, l'OTAN a donné le coup d'envoi d'exercices militaires en Roumanie sous le nom de code "Resolute Castle 22". Ces exercices impliquent des forces des États-Unis et du Royaume-Uni. Avec la récente augmentation des tensions autour de la Transnistrie (un État non reconnu à la frontière de la Moldavie), cela contribue à l'escalade des tensions dans toute la région de la mer Noire. En cas de nouveaux succès des forces dirigées par la Russie dans l'est de l'Ukraine, l'OTAN pourrait tenter de répondre à l'effondrement des forces de Kiev non seulement par une invasion de l'ouest de l'Ukraine, mais aussi par une attaque contre la Transnistrie et une opération visant à prendre Odessa. Cette attaque sera vraisemblablement justifiée par la nécessité de "protéger le port stratégique" d'Odessa et les "civils" de l'avancée des forces russes.^Si les dirigeants de l'OTAN optent réellement pour ce scénario, il est probable qu'il puisse conduire à une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie. Ainsi, les États-Unis, par les mains de leurs marionnettes européennes, seront les instigateurs d'une grande guerre en Europe et peut-être d'un conflit nucléaire mondial.