L'armée russe chasserait les derniers nationalistes du bataillon Azov dans l'aciérie d'Azovstal, près de la ville de Mariupol, à l'aide de mortiers lourds guidés. Le 13 mai, une photo montrant un mortier lourd russe 2S4 Tyulpan 240 mm autopropulsé tirant un obus à guidage laser 1K113 Smelchak sur l'usine d'Azovstal a fait surface en ligne. Des centaines de nationalistes d'Azov, dont beaucoup sont blessés, résistent toujours à l'intérieur de l'usine malgré le manque de nourriture, d'eau et de munitions. L'obus de mortier Smelchak de 240 mm, qui est guidé par un laser semi-actif, peut être tiré par le Tyulpan 2S4 ou le mortier M240 remorqué. La munition a une portée de 9,2 kilomètres et une ogive de 21 kg d'explosif brisant. Un désignateur laser terrestre est généralement utilisé pour éclairer les cibles du Smelchak. Toutefois, des drones équipés de désignateurs peuvent également être utilisés pour cette tâche. Les munitions Smelchak sont probablement utilisées pour cibler des positions fortifiées et des bâtiments renforcés dans l'usine Azovstal où les nationalistes d'Azov parlent d'abri. L'armée russe utilise d'autres types d'obus de mortier et d'artillerie guidés, comme l'obus Krasnopol de 152 mm ou les obus de mortier et d'artillerie Kitolov-2 et 2M qui peuvent être tirés par des canons de 120 et 122, respectivement. Tous ces obus sont guidés par un laser semi-actif, tout comme le Smelchak. L'utilisation d'obus de mortier et d'artillerie guidés avec précision permet à l'armée russe de frapper des cibles militaires dans des zones urbaines avec une grande précision, à une distance sûre et sans causer de réels dommages collatéraux.