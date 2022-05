Le 12 mai, le ministre ukrainien des Finances, Serhiy Marchenko, a déclaré dans une interview accordée à Reuters que l'Ukraine avait déjà dépensé 245,1 milliards de hryvnias (environ 8,3 milliards de dollars) pour la guerre avec la Russie. Selon Marchenko, les fonds budgétaires prévus pour le développement ont été dépensés pour les besoins militaires, de l'achat et la réparation d'armes à l'aide d'urgence pour les personnes déplacées à l'intérieur du pays. En avril, le gouvernement ukrainien n'a perçu que 60 % des recettes fiscales prévues. En mai et juin, ce chiffre pourrait tomber à 45-50%. "Kiev a besoin d'un soutien financier étranger car l'Ukraine est obligée d'allouer des milliards de dollars pour les dépenses d'urgence. Le ministère des finances estime qu'il a besoin de 5 milliards de dollars par mois pour financer le budget de l'État", a affirmé le ministre. Pendant ce temps, la situation sur les lignes de front reste tendue. Les forces armées ukrainiennes font face à un fort assaut des troupes russes dans la région du Donbass. Dans la région d'Izyum, après que les forces armées russes ont pris le contrôle du village de Dolgenkoe, elles avancent en direction de Bogorodichnoye et de Krasnopolye à l'ouest de Sviatogorsk, selon l'état-major des FAU. En République populaire de Louhansk, des unités des armées russe et de la RPL encerclent le groupement des FAU à Lysychansk et Severodonetsk. L'armée russe regroupe des troupes dans les directions de Liman et de Severodonetsk. Un groupe tactique de bataillons déployé dans la zone de la gare de Novy Aidar a été renforcé. Les troupes russes et de la RPL ont terminé l'opération de nettoyage de l'importante usine chimique Zarya à Rubizhne. Des drapeaux russes, tchétchènes et de Louhansk ont été hissés au-dessus des installations industrielles. Les responsables militaires de la RPL ont confirmé que la zone industrielle de la ville de Rubizhne avait été complètement nettoyée après des combats prolongés. De son côté, l'Ukraine a officiellement confirmé que le pont entre Rubizhne et Severodonetsk avait été détruit. Après la perte de Rubizhne et Voyevodka et la destruction du pont, les forces de la RPL soutenues par des unités russes auraient lancé un assaut sur les quartiers de Severodonetsk. Sur le front oriental de l'Ukraine, on assiste à des batailles pour le contrôle de diverses localités. La partie ukrainienne rapporte un assaut de la DPR et des forces armées russes sur Kamianka et Novoselovka-2 dans la région d'Avdeevka. L'armée russe concentre ses principaux efforts sur les actions offensives dans les directions de Severodonetsk, Soledar et Bakhmut. Les opérations d'assaut le long de la ligne de contact sont en cours avec un soutien aérien et d'artillerie. Dans la République populaire de Donetsk, les troupes russes ont remporté un certain succès tactique près d'Avdiivka, ce qui a été confirmé par les responsables militaires des FAU. Les forces dirigées par la Russie tentent d'avancer en direction de Marinka et Novomikhailovka. Les forces de la RPD ont pris le contrôle du village d'Aleksandropillya près de Popasna et ont repoussé les unités ukrainiennes vers Kamyshevakha. Cette avancée vise à refermer le chaudron sur le groupement des FAU dans la région. Dans la ville de Mariupol , les combattants du régiment Azov signalent que l'usine Azovstal est prise d'assaut par les forces conjointes de la Russie et de la RPD. Les forces aériennes et l'artillerie russes pilonnent les positions militaires des militants ukrainiens. La situation sur les lignes de front ukrainiennes reste très complexe. Les FAU et la Fédération de Russie se battent pour chaque maison. Les succès de l'armée russe près de Severodonetsk pourraient entraîner un nouveau blocage des forces ukrainiennes et une consolidation des positions russes dans la région. Dans le même temps, l'avancée des forces dirigées par la Russie se ralentit en raison d'un manque d'effectifs et de certaines erreurs stratégiques du commandement militaire russe. Ainsi, les FAU gagnent du temps pour renforcer leurs défenses sur l'ensemble des lignes de front.