MISE À JOUR : Selon le vice-ministre de la Défense de l'Ukraine, 274 personnes ont quitté l'usine Azovstal, dont 53 gravement blessées. Ils espèrent les ramener sur le territoire contrôlé par Kiev par le biais d'un échange. Le vice-ministre de la Défense de l'Ukraine, Anna Malyar, a indiqué que 53 blessés graves d'Azovstal ont été transportés à l'hôpital de Novoazovsk, tandis que 221 autres personnes ont été envoyées à Olenivka. On s'attend à ce qu'elles soient échangées. Le 16 mai, à la suite de négociations avec les représentants des militaires ukrainiens bloqués sur le territoire de l'usine Azovstal à Mariupol, un accord a été conclu sur l'évacuation des militants ukrainiens gravement blessés. Un autre régime de cessez-le-feu a été déclaré par les militaires russes dans la zone des installations. Un corridor humanitaire a été sécurisé pour l'évacuation des militaires ukrainiens blessés vers une installation médicale dans la ville de Novoazovsk en République populaire de Donetsk afin de leur fournir toute l'assistance médicale nécessaire. Le commandant de la brigade Vostok de la RPD Alexandre Khodakovsky a commenté l'évacuation des militants d'Azov, affirmant que les militaires russes ont accepté de les échanger contre les prisonniers de guerre russes. "Le processus d'évacuation se poursuit. Il s'agit des blessés graves, qui sont transportés sur des civières. Personne ne libère les blessés légers ou vivants, capables de combattre Azov maintenant. Nous ne parlons que des blessés graves. Une décision a été prise au plus haut niveau pour échanger les blessés graves contre des prisonniers de guerre russes. Ce processus n'est pas tout à fait similaire à la reddition, car nous parlons de militaires gravement blessés des forces armées d'Ukraine ou d'Azov. Les blessés ont été rassemblés non pas en un seul endroit, mais en plusieurs points. Selon certaines informations, il n'y avait pas assez de brancards pour les sortir. Des représentants des forces armées ukrainiennes sont venus sur nos positions, ont été désignés et il leur a été demandé de déminer certains champs de mines afin de débloquer le passage." Selon le commandant de la RPD, plus tôt le même jour, neuf militaires ukrainiens ont levé un drapeau blanc et ont quitté le territoire d'Azovstal. Le commandant de la brigade a expliqué qu'ils représentaient un groupe plus important de militants qui ont accepté de se rendre. La partie russe a accepté les négociations. La première vidéo montrant le combattant d'Azov libéré "gravement blessé" a été partagée par un journaliste militaire russe sur place. MISE À JOUR : une autre vidéo montrant le même combattant d'Azov à l'hôpital a été publiée. Dans la vidéo, pendant l'évacuation, le soldat blessé montre des signes qu'il est conscient. Aucun autre combattant d'Azov blessé n'a été montré jusqu'à présent. À leur tour, les commandants militaires d'Azov n'ont pas commenté directement l'évacuation de leurs soldats. Au lieu de cela, le commandant du régiment nazi Azov Denis Prokopenko a enregistré une vidéo avec "un discours plein d'âme" sur ses réflexions philosophiques sur le processus de prise de décision pendant la guerre. Il s'agissait probablement d'une tentative de justifier la décision de se rendre et de ne pas suivre les intentions proclamées par les courageux combattants d'Azov de "se battre jusqu'à la dernière goutte de sang." Il a souligné que la décision a été prise en accord avec le haut commandement militaire de Kiev. " Tout doit être remis en question, chaque décision, chaque plan, chaque opération. L'esprit critique a toujours fait naître des doutes dans ma tête, des doutes sur la justesse de la décision prise. Cela n'a jamais dépassé les limites de la raison et ne m'a pas empêché de toujours insister sur mon point de vue. La gestion des divisions comporte toujours un risque. Il n'existe pas de plans et d'opérations totalement sûrs en temps de guerre. Vous prenez toujours des risques. L'essentiel est de se rendre compte si tous les risques ont été calculés, si le plan B a été élaboré, si vous vous êtes donné entièrement à ce plan, qui doit combiner l'accomplissement de la tâche et la préservation maximale de la vie et de la santé du personnel. C'est peut-être pour cela que la guerre est un art et non une science. Lorsque vous avez accompli la tâche et sauvé le maximum de personnel, c'est le plus haut niveau de commandement et de contrôle. Surtout lorsque votre décision est approuvée par les plus hauts responsables militaires. Gloire à l'Ukraine." Il convient de noter que le commandant lui-même porte des vêtements clairs et que la vidéo a été enregistrée dans un endroit silencieux. L'endroit réel où se trouve actuellement M. Prokopenko n'a pas été révélé et de nombreuses rumeurs prétendent qu'il ne se cache pas dans l'usine Azovstal avec ses soldats. La décision russe d'évacuer les combattants ukrainiens gravement blessés est une autre concession de l'armée russe, surtout si les affirmations concernant leur échange avec les prisonniers de guerre russes sont confirmées. De nombreux crimes de guerre ont été commis par les membres du bataillon nazi au cours de la guerre qui a duré des années en Ukraine orientale. La plupart des combattants d'Azov devraient être jugés. Le régime de Kiev est en train de gagner une nouvelle campagne de propagande, car il est susceptible de prétendre qu'il a réussi à convaincre les "Russes cruels" d'évacuer les courageux défenseurs de la Patrie. D'un autre côté, l'évacuation a révélé la faiblesse du bataillon ukrainien nazi Azov et son manque de résilience, ce qui a porté atteinte au prestige du plus célèbre régiment ukrainien.