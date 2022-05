88e jour de la guerre en Ukraine : Les forces russes remportent des victoires en RPD et en RPL, les FAU subissent de lourdes pertes (Vidéos 18+)

En date du 22 mai 2022, sur le territoire de la République populaire de Donetsk, les troupes de la RPD et de la RPL, avec l'appui feu des forces armées russes, ont libéré et établi le contrôle total de 216 localités.