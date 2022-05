Les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent une opération militaire spéciale en Ukraine. Au cours de la journée, des missiles de haute précision lancés par voie aérienne ont frappé : 48 zones de concentration d'effectifs et d'équipements militaires des Forces armées ukrainiennes ; deux batteries d'artillerie, deux dépôts de munitions dans les zones de NIKOLAEVKA et BERESTOVE de la République populaire de Donetsk. Dans la zone de la colonie de Dneprovskoye de la région de Mykolaiv, le centre ukrainien de renseignement électronique a été détruit, y compris 11 militaires de l'équipe de combat, ainsi que 15 spécialistes étrangers du génie et du personnel opérationnel. En outre, dans la zone de la colonie de NIKOLAEVKA, République populaire de Donetsk, le lanceur du système de missiles anti-aériens "Osa-AKM", et dans la zone de CHUGUEV, région de Kharkiv, le radar d'illumination et de guidage du système de missiles anti-aériens ukrainien S-300 ont été détruits. L'aviation opérationnelle-tactique et l'aviation de l'armée ont frappé 49 zones de concentration d'effectifs et d'équipements militaires des forces armées ukrainiennes, deux équipes de mortiers, ainsi qu'un entrepôt d'armes et de munitions de roquettes et d'artillerie. Au total, à la suite des frappes aériennes, plus de 350 nationalistes ont été détruits, 96 unités d'armes et d'équipements militaires ont été mises hors service. Un hélicoptère Mi-24 ukrainien a été abattu par la défense aérienne russe au-dessus de la localité de Gusarovka, dans la région de Kharkiv. De même, un avion de transport militaire des forces aériennes ukrainiennes livrant des munitions et des armes a été abattu en vol près de KREMIDOVKA, dans la région d'Odessa. En outre, 13 drones ukrainiens, dont deux jets Tu-143 " Flight " de fabrication soviétique, ont été détruits dans les zones des localités de ZELENY GAI, région de Kherson, BOLSHYE et MALYE PROKHODY, Gavrilovka, VESELOYE, région de Kharkiv, Epifanovka, KIROVSK, République populaire de Louhansk. Les roquettes et l'artillerie ont touché 62 points de contrôle, 407 zones de concentration d'effectifs et d'équipements militaires des forces armées ukrainiennes, 47 unités d'artillerie et de mortier en position de tir, ainsi que trois dépôts de munitions. Dans la zone de la gare ferroviaire de POKROVSK de la République populaire de Donetsk, à la suite de la frappe, des unités et des équipements militaires de la 10e brigade d'assaut de montagne des Forces armées de l'Ukraine, qui sont arrivés pour renforcer le groupement ukrainien dans le Donbas, ont été détruits lors du déchargement. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, 179 avions, 127 hélicoptères, 1 019 drones, 323 systèmes de missiles antiaériens, 3 266 chars et autres véhicules de combat blindés, 433 lance-roquettes multiples, 1 682 canons d'artillerie de campagne et mortiers, ainsi que 3 190 unités de véhicules militaires spéciaux ont été détruits.