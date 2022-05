« Il est temps qu’elle s’en aille » : l’hostilité à l’égard de la France gagne aussi le Tchad (Mediapart)

Le 14 mai, des stations-service Total ont été saccagées et des ressortissants français ont été pris à partie à N’Djamena. Comme dans les autres pays sahéliens, l’ancienne puissance coloniale est de plus en plus critiquée, en raison notamment d’une présence militaire ancienne et du soutien apporté à la junte au pouvoir.

Ces trois dernières années, les manifestations hostiles à la France se sont répandues comme une traînée de poudre en Afrique de l’Ouest : au Sénégal, et surtout dans les pays où opère la force Barkhane depuis près de neuf ans, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Désormais, c’est au tour des Tchadiennes et des Tchadiens d’exprimer leur colère à l’égard de l’ancienne puissance coloniale. Le 14 mai, une manifestation pacifique a abouti à des attaques contre des stations-service appartenant à Total et à des menaces sur des ressortissants français....

Lire la suite