L'auteure d'une étude du Lancet sur les vaccins anti-Covid affirme que ses données montrent un "signal de danger" de décès cardiaques dus aux vaccins - mais que les "autorités" ne veulent pas le savoir (Daily Sceptic)

L'auteurs de l'étude xu Lancet sur les vaccins affirme que ses données montrent un "signal de danger" de décès cardiaques dus aux vaccins - mais les "pouvoirs" ne veulent pas le savoir. Article originel : Lancet Vaccine Study Author Says Her Data Show “Danger Signal” of Vaccine Heart Deaths – But the “Powers” Don’t Want to Know Daily Sceptic, 4.05.22

Je travaille dans ce domaine depuis de nombreuses années et je sais qu'il y a des pouvoirs qui ne sont pas intéressés par l'étude de ces résultats. Et encore une fois, cela a aussi des implications sur la façon dont nous testons les vaccins, donc vous pouvez voir que c'est une affaire compliquée aussi pour les entreprises, pour les régulateurs, si nous devons concevoir des essais de phase 3 de vaccins qui n'étudient pas seulement la maladie spécifique mais aussi la mortalité et la morbidité toutes causes confondues.

Je pense qu'il y a des signaux de danger en ce qui concerne les décès et les maladies cardiovasculaires. Nous le savons maintenant avec certitude pour les vaccins à ARNm en ce qui concerne la myocardite et la péricardite. Mais de manière anecdotique, je dirais qu'il y a des rapports de décès cardiovasculaires qui, à mon avis, méritent un examen plus approfondi. Ce n'est qu'une pièce du puzzle, mais elle s'ajoute aux preuves qui suggèrent que c'est quelque chose qui devrait être étudié de plus près pour les vaccins à ARNm.

S'adressant à Freddie Sayers d'UnHerd, le professeur Christine Stabell-Benn, de l'université du Danemark du Sud, a ajouté que ses efforts pour étudier les effets des vaccins sur la mortalité toutes causes confondues se heurtent à une "forte résistance" et que de nombreux régulateurs et entreprises ne veulent tout simplement pas savoir.

Dans l'interview, le professeur Stabell-Benn attire également l'attention sur les avantages statistiquement significatifs que son étude a trouvés pour la mortalité toutes causes confondues et la mortalité cardiovasculaire grâce aux vaccins vecteurs adénoviraux (contrairement aux vaccins ARNm). J'ai discuté de cet aspect de l'étude dans un précédent article, en attirant l'attention sur le fait qu'avec les données plus récentes et complètes de l'un des grands essais de vaccins adénoviraux, l'amélioration apparente de la mortalité est maintenant beaucoup plus faible et n'est plus statistiquement significative. De plus, les données de mortalité de l'essai souffrent (comme le reconnaît le professeur Stabell-Benn lui-même) de petits nombres susceptibles d'être soumis à des événements aléatoires bizarres (dans une étude, il y a quatre décès par accident dans le groupe vacciné contre zéro dans le groupe témoin) et de périodes de suivi très courtes.

Cette réponse est le fruit de décennies d'étude des effets non spécifiques des vaccins et de la prise de conscience du fait que l'immunité protectrice contre la maladie vaccinale peut avoir un prix élevé. Compte tenu des inconnues liées aux nouveaux types de vaccins, j'opterais pour la prudence et dirais que tant que votre risque de Covid grave est faible, je ne prendrais pas le risque de recevoir un nouveau vaccin dont les effets généraux sur la santé n'ont pas été testés. Et malheureusement, nous manquons toujours de ces données. Nous avons essayé de faire de notre mieux avec les données très limitées de cette étude que nous avons maintenant soumise, mais ce n'est pas suffisant.

Le Royaume-Uni n'a pas non plus échappé à la vague européenne de décès non covidiens du second semestre 2021.

Je ne vois aucune preuve de l'idée que les vaccins vecteurs adénoviraux sont particulièrement bénéfiques pour la mortalité toutes causes confondues.

Dans mon premier article sur cette étude, je notais que l'augmentation alarmante des décès cardiovasculaires que le professeur Stabell-Benn qualifie maintenant de "signal de danger potentiel" n'était "curieusement pas mentionnée dans l'article". Au lieu de cela, l'accent était entièrement mis sur l'amélioration apparente de la mortalité grâce aux vaccins vecteurs adénoviraux. J'ai suggéré que cela était "dû au fait que les auteurs hésitaient à critiquer les vaccins afin d'être publiés" et j'ai déploré cet état de fait probable. J'ai souligné que, bien que ces résultats ne soient pas statistiquement significatifs, la taille de l'effet était importante et que "dans le contexte des préoccupations plus larges concernant les effets indésirables des vaccins à ARNm sur le système cardiovasculaire, ils méritent un commentaire, ne serait-ce que pour les signaler et dire que des études plus importantes sont nécessaires pour voir si la signification statistique est atteinte".

Je suis très heureux d'entendre le professeur Stabell-Benn faire exactement cela publiquement - et consterné de découvrir que ma supposition était vraisemblablement correcte, et que la politique ne lui a pas permis d'inclure ces observations importantes dans l'article lui-même.

Bien entendu, cela ne suffit pas. Les "puissances" auxquelles le professeur Stabell-Benn fait référence sont beaucoup trop protectrices de leurs vaccins, manipulant la presse et la société en général pour qu'elles suivent leur propagande, généralement en faisant appel à l'idée de maintenir la confiance dans les vaccins afin de promouvoir leur utilisation. Au Royaume-Uni, la reine et l'archevêque de Canterbury se sont même chargés de dire aux gens qu'ils avaient le devoir de se faire vacciner.

De tous les médicaments, les vaccins sont particulièrement susceptibles de faire l'objet de ce type de manipulation et de propagande, car alors que la plupart des médicaments sont pris par les malades pour tenter de les guérir, on pense souvent que les vaccins sont plus efficaces s'ils sont pris par le plus grand nombre de personnes possible pour tenter d'éliminer complètement la maladie ou de la réduire à un niveau minimal. C'est regrettable, car comme les médicaments ne sont pris que par des personnes en bonne santé et bien portantes, il est encore plus important qu'ils soient très sûrs, et la propagande visant à renforcer la "confiance" va à l'encontre d'une culture qui étudie pleinement et correctement l'impact des vaccins et qui est ouverte et transparente quant aux résultats.

Dans cette optique, il convient d'examiner de près la signification du concept d'"immunité collective" pour la vaccination et son rôle dans la suppression des enquêtes scientifiques libres et ouvertes et des reportages des médias. Il se peut que pour de nombreux vaccins, l'immunité collective soit un concept inutile qui met à tort l'accent sur l'adoption universelle et le maintien de la confiance - au lieu d'une adoption ciblée par les personnes à haut risque - et qui recouvre ainsi les vaccins d'un voile de propagande qui dissimule des informations cruciales et étouffe les enquêtes honnêtes.

Le professeur Stabell-Benn a raison de dire qu'il existe des signaux de danger pour ces vaccins, et pas seulement pour ceux à ARNm. Il est temps de retirer la couverture protectrice de propagande de "confiance" dont ils ont été recouverts depuis le début de leur déploiement et de les examiner à la lumière froide du jour pour voir ce que nous avons créé.