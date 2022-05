L'OMS va intégrer les mesures de confinement dans ses directives officielles sur les pandémies (Daily Sceptic)

L'OMS va intégrer les mesures de confinement dans ses directives officielles sur les pandémies Article originel : WHO to Make Lockdowns Part of Official Pandemic Guidance Daily Sceptic, 18.05.22

L'Organisation mondiale de la santé s'apprête à intégrer les mesures de confinement et les autres interventions non pharmaceutiques destinées à freiner la propagation virale dans les directives officielles relatives aux pandémies.

Cette révélation figure dans un rapport qui doit être soumis à l'Assemblée mondiale de la santé de l'OMS à la fin du mois. Ces mesures ne font pas partie d'un nouveau traité sur la pandémie et ne nécessitent pas l'aval des États membres. Le rapport indique que la mise en œuvre est déjà en cours.

Nombreux sont ceux qui ont tiré la sonnette d'alarme au sujet d'un nouveau traité de l'OMS sur les pandémies. Cependant, comme je l'ai déjà noté (et comme Michael Senger le note ici), il n'y a pas de nouveau traité sur la pandémie sur la table. Il s'agit plutôt d'amendements au traité existant, le Règlement sanitaire international 2005, ainsi que d'autres recommandations (131 au total) présentées dans un rapport du Groupe de travail sur le renforcement de la préparation et de la réponse de l'OMS aux urgences sanitaires.

La plupart de ces amendements et recommandations concernent le partage des informations et des ressources et la préparation aux futures pandémies ; aucun d'entre eux n'interfère directement avec la souveraineté des États dans le sens où il permettrait à l'OMS d'imposer ou de lever des mesures. Toutefois, cela ne signifie pas qu'elles ne sont pas dangereuses, car elles entérinent et codifient les erreurs épouvantables des deux dernières années, qui ont commencé avec le confinement du Hubei par la Chine le 23 janvier 2020.

Les recommandations du rapport émanent des groupes d'examen et des comités de l'OMS et ont été envoyées dans le cadre d'une enquête en décembre 2021 aux États membres et aux parties prenantes afin de recueillir leur avis.

Les interventions non pharmaceutiques apparaissent trois fois dans les recommandations, une fois sous la rubrique "équité" et une fois sous la rubrique "financement", où les États sont invités à assurer "un investissement adéquat dans" et "le développement rapide, la disponibilité rapide, l'accès efficace et équitable à de nouveaux vaccins, thérapies, diagnostics et interventions non pharmaceutiques pour les urgences sanitaires, y compris la capacité de test, de fabrication à grande échelle et de distribution".

Si la mise au point rapide et la disponibilité rapide d'interventions non pharmaceutiques semblent assez inquiétantes, elles peuvent être interprétées de plusieurs manières par les États...

Lire la suite