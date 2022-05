L'Organisation mondiale de la santé a perdu toute crédibilité (The Spectator)

L'Organisation mondiale de la santé a perdu toute crédibilité Article originel : The World Health Organisation has lost all credibility Par Ross Clark* The Spectator, 28.05.22

Soyons honnêtes : y a-t-il quelqu'un qui ait confiance dans la capacité de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à faire face à une future pandémie ? L'espoir qui subsistait encore de voir l'OMS être une organisation digne de confiance en matière de santé mondiale s'est pratiquement évaporé avec l'élection, par acclamation, de la Chine comme l'un des 12 membres de son conseil exécutif vendredi.



Il est vrai, bien sûr, qu'un organisme international doit être représenté dans le monde entier s'il veut obtenir la coopération quasi universelle dont il a besoin pour fonctionner. Il ne peut pas être dirigé uniquement par des démocraties occidentales et des pays riches d'Asie du Sud, même s'ils disposent des meilleures compétences disponibles ; il faut des membres capables de puiser dans toutes les cultures et religions de la planète. Mais devons-nous vraiment confier la direction de l'OMS à un gouvernement qui n'est pas seulement une dictature maligne, accusée de violations des droits de l'homme à l'encontre de ses propres citoyens, mais qui a également fait obstruction à une enquête sur la forte probabilité qu'il ait accidentellement provoqué la dernière pandémie ?

L'histoire de l'apparition de la Covid-19 a fait l'objet d'une enquête approfondie dans l'excellent livre d'Alina Chan et Matt Ridley, Viral : the Search for the Origin of Covid-19. Si personne n'a pu déterminer avec précision l'origine du virus - et ne le fera probablement jamais - il y a au moins de très bonnes raisons de penser qu'il est né d'expériences menées dans des laboratoires chinois pour étudier les moyens de lutter contre les coronavirus et qu'il est entré dans la population par une fuite en laboratoire. Il n'y aurait guère de précédent à ce qu'un virus s'échappe d'un laboratoire de cette manière - même si cela en ferait l'accident de laboratoire le plus coûteux du monde.

Quelle a été la réponse de la Chine à cette possibilité ? Elle a tenté d'étouffer toute enquête sur le sujet. Bizarrement, une équipe de l'OMS autorisée à se rendre en Chine au début de l'année 2021, et chaperonnée à chaque instant, a tenté d'écarter l'hypothèse d'une fuite en laboratoire, annonçant qu'elle ne poursuivrait pas ses investigations.

La Chine n'est pas le seul pays dont la présence au Conseil exécutif de l'OMS va susciter l'inquiétude. Le Brésil, dont le parlement a recommandé l'ouverture de poursuites pénales à l'encontre de son président, Jair Bolsonaro, pour sa gestion de la pandémie, figure également sur la liste. Il y a aussi le Yémen, en proie à la guerre civile. Le seul pays européen figurant sur la liste de l'OMS est la Slovaquie, qui n'a guère d'influence politique et dont le taux de mortalité dû à la Covid-19 est l'un des plus élevés du monde.