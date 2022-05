Le Monde finit par reconnaître l'authenticité des crimes de guerre du bataillon ukrainien Slobozhanshchyna sur les prisonniers russes

Les images repérées par l’analyste indépendant Erich Auerbach , et croisées par Le Monde à d’autres documents disponibles en ligne, prouvent que des volontaires du bataillon ukrainien Slobozhanshchyna se trouvaient sur les lieux quand les prisonniers russes ont été torturés. S’il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que l’individu auteur du tir est directement issu de leurs rangs, le leader du groupe, Andri Ianholenko, apparaît clairement aux côtés des trois victimes, avant les coups de feu. Sollicité par Le Monde, Andri Ianholenko n’a pas répondu.

Trois prisonniers désarmés, trois coups de feu. Les trois hommes s’écroulent. Une vidéo, diffusée le 27 mars 2022 et que Le Monde a pu authentifier et recouper avec d’autres images, documente une probable exaction commise par des volontaires ukrainiens contre des prisonniers de guerre russes.

L’analyse, par « Le Monde » et des enquêteurs indépendants, d’une vidéo censée montrer des soldats ukrainiens tirant sur des prisonniers russes, confirme son authenticité. Une unité de volontaires ukrainiens était présente sur les lieux de l’exaction.

----

Voici un témoignage d'un ancien fusiller marin français qui a été en Ukraine au côté des FAU et qui révèle les crimes commis par des néonazis en Ukraine contre les prisonniers russes ainsi que leur racisme et leur antisémitisme. Ces néonazis sont souvent couverts par l'OTAN et ses médias. C'est le cas notamment du bataillon néonazi Azov couvert par le Monde.