Le pape François a déclaré au Corriere Della Sera que l'OTAN pourrait être partiellement responsable de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et a mis en cause les livraisons d'armes

Extrait :

"L'OTAN et le Kremlin

La principale préoccupation du pape Bergoglio est que Poutine ne s'arrêtera pas de sitôt. Il tente d'examiner les racines de son comportement, les raisons qui le poussent à s'engager dans un conflit aussi brutal. Peut-être est-ce "l'Otan qui aboie à la porte de la Russie" qui a poussé Poutine à déclencher l'invasion de l'Ukraine. "Je n'ai aucun moyen de dire si sa rage a été provoquée", s'interroge Bergoglio, "mais je soupçonne qu'elle a peut-être été facilitée par l'attitude de l'Occident".



Ceux qui se soucient de la paix sont maintenant aux prises avec l'épineuse question des livraisons d'armes des pays occidentaux à la résistance ukrainienne. Un argument qui divise beaucoup de monde, un argument qui risque de diviser le monde des catholiques et des pacifistes. Le Saint-Père a ses doutes sur la question. Sa doctrine a toujours rejeté la course aux armements et condamné fermement toute escalade dans la production d'armes, qui pourraient finir par être utilisées tôt ou tard sur le champ de bataille, causant des horreurs et des souffrances indescriptibles. "Je ne peux pas répondre à cette question, je vis trop loin, je ne sais pas si c'est la bonne chose de fournir les combattants ukrainiens", tente-t-il de raisonner. "Ce qui semble indiscutable, c'est que dans ce pays, les deux camps essaient de nouvelles armes. Les Russes viennent de découvrir que les chars sont inutiles et ils pourraient être en train de développer de nouvelles armes. Les guerres sont menées pour cette raison aussi : pour tester ses arsenaux. C'est ce qui s'est passé pendant la guerre civile espagnole, avant la Seconde Guerre mondiale. La production et la vente d'armements sont une honte, mais peu de gens ont l'audace de s'y opposer. Il y a quelques années, un navire a accosté à Gênes, il était chargé d'armes pour être transféré dans un cargo à destination du Yémen. Les dockers ont refusé de transférer la cargaison sur le cargo en disant : "Nous faisons cela pour les enfants du Yémen". C'était un petit geste, mais pour la bonne cause. J'aimerais qu'il y ait plus de gens prêts à se mobiliser et à faire quelque chose".



Source :

Coriere Della Sera Pope Francis: «I am ready to meet Putin in Moscow»