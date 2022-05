Les États-Unis aident discrètement l'Ukraine en lui fournissant des renseignements et en évitant une confrontation directe avec la Russie (The Intercept)

Les États-Unis aident discrètement l'Ukraine en lui fournissant des renseignements et en évitant une confrontation directe avec la Russie.

Par Ken Klippenstein, Sara Sirota

The Intercept, 17.03.22





Lorsqu'un drone russe a brièvement pénétré en Pologne, les alliés de l'OTAN ont menacé de l'abattre. Que se passerait-il si les États-Unis commettaient une erreur similaire ?

Alors que les membres bellicistes des deux partis et la presse appellent le président Joe Biden à poursuivre l'engagement militaire en Ukraine, notamment en mettant en place une "zone d'exclusion aérienne", un numéro de funambule compliqué des services de renseignement étatsuniens reçoit relativement peu d'attention du public. Des responsables étatsuniens, anciens et actuels, bien informés des opérations, ont déclaré à The Intercept que l'armée étatsunienne a déployé des moyens ISR (intelligence, surveillance et reconnaissance) dans les pays voisins de l'Ukraine afin de surveiller l'évolution de la situation dans ce pays en difficulté. Ce régime de renseignement sophistiqué exige de l'administration Biden qu'elle marche sur une corde raide où un seul faux pas pourrait être désastreux : fournir à l'Ukraine autant d'aide que possible sans devenir un participant actif à la guerre et risquer un conflit direct avec la Russie dotée de l'arme nucléaire. L'équilibre repose sur l'hypothèse que la Russie reconnaîtra et respectera le respect par les États-Unis des règles qu'ils se sont eux-mêmes imposées.

Les moyens sont essentiellement des avions chargés de voler le long des frontières entre l'Ukraine et ses voisins alliés de l'OTAN, qui doivent veiller à ne pas pénétrer dans l'espace aérien ukrainien. Capables de scruter l'intérieur du pays, les avions glanent des renseignements qui sont ensuite transmis aux Ukrainiens, selon deux anciens responsables américains au fait des opérations en cours. Il s'agit notamment de drones MQ-9 "Reaper", de Boeing RC-135 "Rivet Joints" et de Boeing E-3 Sentry "AWACS", qui ont été utilisés pour écouter les communications et recueillir des renseignements sous forme d'images, selon l'un des anciens responsables, un officier de la CIA à la retraite. Un officier du renseignement électromagnétique de l'armée américaine a déclaré que les États-Unis avaient déployé un grand nombre de ces moyens ISR dans les pays voisins en février, à la suite du renforcement massif des troupes russes le long de la frontière ukrainienne. Les données de vol de sources ouvertes montrent les mêmes modèles d'avions positionnés au-dessus de la Pologne, de la Roumanie et de la mer Noire.

En pénétrant dans l'espace aérien ukrainien, les États-Unis pourraient devenir un combattant direct dans le conflit, ce qui augmenterait le risque d'une confrontation nucléaire. Le même risque entoure la fourniture de certains types de renseignements. Selon l'ancien responsable de la CIA, les États-Unis ne fournissent que des renseignements "finis", c'est-à-dire qu'ils ont déjà été traités par les Etatsuniens, par opposition aux renseignements "bruts", comme les flux vidéo en temps réel ou les interceptions de communications.

"Les États-Unis utilisent une variété de drones et d'aéronefs à champ d'action fixe pour obtenir des informations tactiques sur le champ de bataille", a déclaré le responsable, ajoutant que les renseignements sont ensuite transmis aux Ukrainiens par l'intermédiaire d'un officier de liaison...

Lire la suite