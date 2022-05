Newsletter n°435

Flash info J76. Zelensky promeut des "combattants SS" comme symbole de la lutte contre le nazisme/ Frappes russes sur Odessa/ Biden accélère les livraisons d'armes/ Biden mécontent des fuites dans la presse US révélant le soutien des renseignements US pour cibler le Moskva et les généraux russes/ Une centaine de civils encore otages à Azovstal/ La Biélorussie déploie des troupes à la frontière