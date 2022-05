Newsletter n°436

Flash info J86. Kiev perd 500 hommes par jour selon Moscou/ Le rouble atteint son plus haut niveau en 4 ans face au Dollar/ La récession guette l'UE/ L'usine Azovstal de Marioupol entièrement "libérée", dit Moscou/ Les bombardements russes ont fait 12 morts et 40 blessés jeudi à Sievierodonetsk/ Sievierodonetsk et Lyssytchansk constituent la dernière poche de résistance ukrainienne à Louhansk