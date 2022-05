Newsletter n°433

FlashinfoJ65. Prise de la région de Kherson et d'une partie de la région Kharkiv par les Russes/ Mouvement de matériel militaire de la Roumanie vers la Moldavie/ Les FAU lancent des missiles balistiques sur les villes de l'est et du sud de l'Ukraine/ Moscou a bombardé l'usine de missiles Artyom à Kiev/ Mariupol: évacuation envisagée/ 1 ancien soldat britannique et 1 marine US morts au combat