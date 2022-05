Palestine, oui - Ukraine, non (Off Guardian)

Palestine, oui - Ukraine, non Article originel : Palestine, Yes – Ukraine, No Par Michael Lesher Off Guardian, 30.04.22

C'est peut-être parce que je suis un juif religieux et un partisan des droits des Palestiniens - et parce qu'il est difficile d'être les deux.

Peut-être est-ce parce que l'hystérie de guerre me dégoûte toujours, qu'il s'agisse de l'habituelle déshumanisation des victimes palestiniennes par les Israéliens ou de l'appel au sang russe lancé par les grands médias d'aujourd'hui, et que je ne peux que frémir lorsque des personnes apparemment décentes reprennent l'un ou l'autre de ces cris de guerre.

Ou peut-être est-ce parce que j'ai toujours considéré la cause palestinienne comme une lutte pour la liberté et la dignité - ce qui en fait également un impératif religieux - alors que le bellicisme à l'égard de l'Ukraine est une sinistre campagne visant (à parts plus ou moins égales) à faire avancer les objectifs impériaux des États-Unis, à diaboliser les Russes et à favoriser une économie politique de plus en plus dominée par des néonazis dont les politiques répressives concordent avec les tendances antidémocratiques des gouvernements de l'OTAN dirigés par les États-Unis.



Mais quelle que soit la raison, je me sens obligé de dire ceci : si vous êtes un partisan de la Palestine, s'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtez de sentimentaliser la guerre de l'Ukraine avec la Russie. Vous ne gagnerez rien de cette cause sordide si ce n'est la contamination morale de la vôtre. Et, sur le plan pratique, vous ne recevrez rien de l'Ukraine et de ses marionnettistes si ce n'est le mépris de votre naïveté.

Oui, je comprends la tentation d'invoquer l'indignation des médias face à l'occupation de certaines parties de l'Ukraine par la Russie pour exiger des expressions similaires d'indignation face à l'occupation de la Palestine par Israël. Après tout, l'occupation de la Palestine dure depuis bien plus longtemps, et a entraîné plus de crimes, que les récentes actions militaires de la Russie en Ukraine. Je reconnais volontiers que la condamnation sélective de la Russie est hypocrite. Et je conviens, en outre, que ceux d'entre nous qui citent le droit international pour dénoncer la brutalité israélienne en Palestine doivent également reconnaître le droit de l'Ukraine, en vertu du droit international, à ne pas subir d'attaque militaire.



Mais les normes internationales mises à part, l'Ukraine n'est pas - je le répète, pas - la Palestine. Et nous confondons les deux sujets à nos risques et périls - non seulement en raison de la distance morale qui les sépare, mais aussi parce que, compte tenu de cette distance, nous ne pouvons adhérer à la fièvre guerrière pro-Ukraine qu'au détriment de la vérité.

Pour commencer, l'Ukraine - contrairement à la Palestine - n'est pas la victime impuissante d'un agresseur superpuissant. Ne considérons même pas le fait que l'Ukraine a largement provoqué l'attaque russe avec sa campagne sanglante de huit ans contre les Russes ethniques dans la région du Donbas et son refus des initiatives diplomatiques russes. Posons-nous une question très simple : la résistance palestinienne bénéficie-t-elle d'un quelconque soutien - du tout - de la part des États-Unis ou de leurs alliés ?

Nous savons que ce n'est pas le cas.

Ah, mais l'Ukraine oui ! Après avoir déjà inondé le pays d'armes, les États-Unis (selon The Intercept) fournissent maintenant à l'armée ukrainienne des "renseignements sophistiqués" afin de l'aider à tuer davantage de Russes. Sans compter les quelque 14,5 milliards de dollars d'"aide sécuritaire et humanitaire" que le gouvernement étatsunien est sur le point d'envoyer en Ukraine, "aide" qui comprendra des armes antiaériennes et antichars, des armes légères, des mitrailleuses, des fusils de chasse, des lance-grenades et des drones militaires. Un pays occidental aurait-il l'idée de soutenir la résistance palestinienne de la même manière ? Même lorsque les forces israéliennes se livrent à une folie meurtrière en Cisjordanie - comme c'est le cas actuellement ?

Nous connaissons tous la réponse.