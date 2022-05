Pandémie 2 : La folie de la variole du singe (Off Guardian)

La variole du singe - c'est la nouvelle maladie à la mode qui balaie le monde. Elle serait apparue presque simultanément dans plus d'une douzaine de pays différents sur quatre continents.



Comme nous l'avons écrit dans les premiers jours de la "pandémie" de la Covid, la seule chose qui se propage plus vite que la maladie, c'est la peur.

Les médias ont rapporté le premier cas britannique de variole du singe le 7 mai. Moins de deux semaines plus tard, nous voyons des gros titres très familiers. Et c'est ainsi que Pandemie 2 : Variole du singe ! commence à être diffusé sur tous vos sites nédiatiques pornographiques préférés.

Sky News nous apprend que les "cas" de variole du singe au Royaume-Uni ont "doublé ( !)"... passant de 10 à 20.

La BBC a été très subtile avec ça, en décriant : "Variole du singe : Les médecins s'inquiètent de l'impact sur la santé sexuelle"

Le New Scientist a même utilisé le mot "P", en posant la question suivante : "La variole du singe peut-elle devenir une nouvelle pandémie ?", avant de répondre, en substance, "probablement non, mais peut-être aussi oui !". Ils gardent leurs options ouvertes.

Science prévient que "les questions sur l'épidémie de Variole du singe s'intensifient alors que les cas augmentent".

The Mirror est déjà devenu complètement paranoïaque, en titrant :

"La Russie a envisagé d'utiliser la variole du singe comme arme biologique, selon un ancien scientifique soviétique".



C'est donc une direction que l'histoire pourrait prendre.

Pour être clair, la "variole du singe" (quelle que soit sa signification dans ce contexte) n'est PAS une arme biologique russe. Ce n'est pas non plus une arme biologique occidentale. Ou une arme biologique chinoise. C'est juste une autre histoire d'épouvante. Et une histoire précipitée et sans conviction.

La rapidité avec laquelle l'hystérie s'est propagée est l'un des signes qui ont montré que la "pandémie" de la Covid était une opération psychologique. Loin d'apprendre de leurs erreurs, les autorités ont décidé d'aller encore plus vite cette fois-ci.



Bien que les "cas" se chiffrent à peine par dizaines, l'Organisation mondiale de la santé a convoqué une réunion d'urgence, une chose étrange à faire alors que son assemblée annuelle commence littéralement demain. Mais je suppose que lorsque vous lancez un nouveau produit, vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour créer un engouement.

Malgré seulement deux "cas" dans tous les États-Unis (et même le fait qu'ils ne fonctionnent toujours pas), New York ramène les masques recommandés.



Personne n'a dit "confinement"... pour l'instant. Mais Hans Kluge, directeur régional de l'OMS pour l'Europe, est "préoccupé" par le fait que la transmission pourrait s'accélérer si les gens assistent à des rassemblements de masse :

"alors que nous entrons dans la saison estivale ... avec des rassemblements de masse, des festivals et des fêtes, je crains que la transmission ne s'accélère".

(Alors que l'inflation monte en flèche et que la crise du coût de la vie ne fait qu'empirer, il est probablement pratique pour eux d'avoir une nouvelle raison de "santé publique" pour interdire les manifestations ou réprimer les troubles civils. C'est juste une idée).



Il y a cependant quelques bonnes nouvelles... pour les fabricants de vaccins, en tout cas. Comme le rapporte Whitney Webb, deux sociétés pharmaceutiques en difficulté ont déjà vu leurs actions augmenter fortement suite à cette "épidémie" :

Quelle que soit l'issue de l'affaire de la variole du singe, deux sociétés en profitent déjà. L'inquiétude suscitée par la variole du singe a entraîné une hausse des actions d'Emergent Biosolutions et de SIGA Technologies. Ces deux sociétés ont essentiellement le monopole du marché étatsunien, et d'autres marchés également, pour les vaccins et les traitements contre la variole. Leurs principaux produits axés sur la variole sont, comme par hasard, également utilisés pour protéger ou traiter la variole du singe. En conséquence, les actions d'Emergent Biosolutions ont grimpé de 12% jeudi, tandis que celles de SIGA ont grimpé de 17,1%.